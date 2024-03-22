За тисячу років до відкриття: жителі Острова Пасхи відвідали Америку задовго до Колумба

Попри значну відстань у кілька тисяч кілометрів корінні жителі Рапа-Нуї мандрували до материкової Америки задовго до офіційного відкриття острова. Про це "розповіли" рослини.

Нещодавнє дослідження проливає світло на давні зв'язки між першими мешканцями Острова Пасхи, також відомого як Рапа-Нуї, та Південною Америкою. Дослідники виявили приголомшливі докази того, що близько 1 000 років тому ці перші поселенці ласували стравами з рослин, що росли не на острові, а в Південній Америці, яка лежить на відстані близько 3700 кілометрів від нього, пише Live Science.

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Науковці зосередилися на вивченні зерен крохмалю, знайдених на обсидіанових лезах, розкопаних на археологічній ділянці Анакени, найдавнішого відомого поселення на острові. Проаналізувавши їх, вони отримали деталі про вибір їжі та культурні обміни перших мешканців Рапа-Нуї.

Всупереч попереднім припущенням, результати дослідження свідчать про регулярні контакти між полінезійцями та південноамериканцями за століття до того, як острів офіційно відкрили голландські дослідники у 1722 році.

Відкриття кидає виклик популярним теоріям про походження та шляхи міграції ранніх поселенців Рапа-Нуї, вказуючи на складну взаємодію між різними культурами в південно-східному регіоні Тихого океану.

Дослідники вивчили 20 обсидіанових лез, розкопаних в Анакені, на яких виявили сліди 46 крохмальних зерен. Однак через їхній розмір та збереженість вдалося класифікувати лише 21 зернятко, яке належало до восьми видів: хлібного дерева, маніоки, таро, фіолетового батату, солодкої картоплі та імбиру.

У деяких випадках на одному обсидіановому лезі було кілька видів, тому дослідники припустили, що інструменти використовували для різних цілей.

Одна з провідних авторів дослідження, Андреа Сіленфрейн, зазначила: "Наші результати показують, що на той час, коли люди жили на місці Анакена, вони вже подорожували до південноамериканського узбережжя і контактували з південноамериканськими народами Ми стверджуємо, що полінезійські (тихоокеанські) мандрівники досягли узбережжя американського континенту і взаємодіяли з місцевим населенням, а пізніше повернулися на тихоокеанські острови з деякими культурами, які потім вирощувалися на різних островах поряд з традиційними тихоокеанськими".

Хоча дослідження пропонує переконливі висновки, слід бути обережним через труднощі з точною ідентифікацією стародавніх крохмальних зерен. А проте науковці вважають, що це дослідження додає нову цінну інформацію до нашого розуміння передісторії Рапа-Нуї.

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