Ледь не втратив життя через дрібницю: чоловік впав у кому, висмикнувши вросле волосся

Незвичайний нещасний випадок призвів до того, що чоловік впав у кому на тривалий час, втратив можливість нормально дихати і мав 4% шанс виживання. Усе це почалося з крихітної висмикнутої волосини.

Житель Техасу, США, Стівен Спінале опинився в небезпечній для життя ситуації після спроби видалити вросле волосся з паху, що ледве не закінчилося його смертю. Спочатку лікарі намагалися діагностувати причину його внутрішньої кровотечі, але це виявилося найменшою з його проблем. Його стан швидко погіршувався, внаслідок чого він впав у медикаментозну кому через рідкісну бактеріальну інфекцію, що викликала сепсис. Цей небезпечний стан виникає, коли реакція організму на інфекцію призводить до пошкодження власних тканин і органів, пише New York Post.

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Проблеми, що спіткали Стівена, не обмежилися сепсисом. Він також заразився грипом А, подвійною пневмонією, що вразила обидві легені, і гострим респіраторним дистрес-синдромом — важкою формою легеневої недостатності. Його сестра розповіла, що в якийсь момент лікарі майже не сподівалися на його одужання, оцінюючи його шанси на виживання всього в 4%. Лікування Стівена передбачало операцію на відкритому серці, інтенсивну підтримку дихання і постійне відкачування рідини з легень. Незважаючи на похмурі прогнози, його помістили на обертове ліжко на два тижні, щоб полегшити дихання, що було ключовою частиною зусиль із порятунку його життя.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в TikTok Сестра Стівена постійно ділиться відео з прогресом його лікування

Однак похмурі прогнози лікарів виявилися помилковими. До кінця 2023 року він був не просто живий, а й робив успіхи у відновленні здатності ходити. Історія його виживання, розказана його сестрою Мішель, показує нам стійкість людського духу і неймовірну силу медичної науки, здатної буквально витягнути людину з того світу.

Цей випадок слугує яскравим нагадуванням про те, як, здавалося б, незначні проблеми зі здоров'ям, а часом і зовсім крихітні волосинки, можуть перерости в серйозні надзвичайні ситуації.

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