Допоможуть три прості підходи: лікар розповів, як справлятися з хворобами кишечника

Наш кишківник є неймовірно крихким і важливим епіцентром нашої життєдіяльності. Лікар перерахував проблеми, які можуть його спіткати та методи боротьби з ними.

Здоров'я кишечника нині є актуальною темою в багатьох сферах нашого життя, і на це є свої причини. З огляду на бум на продукти для здоров'я травної системи та тривожне зростання захворюваності на колоректальний рак серед людей віком до 50 років, стає зрозумілим, що підтримувати здоров'я наших кишок вкрай важливо. Однак, як пояснює відомий гастроентеролог, рішення може бути знайдено не в добавках або незрозумілих порошках, що обіцяють захист і одужання, а в нашому повсякденному раціоні, пише Business Insider.

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Доктор Вілл Булсевич — авторитетний гастроентеролог і автор книжки "Волокнисте паливо", присвяченої здоров'ю кишківника та силі рослинної дієти для оздоровлення організму. Крім клінічної практики, він захоплений просвітництвом людей у сфері науки про здоров'я кишечника і про те, як дієта може істотно вплинути на загальне самопочуття, що робить його видатною фігурою у сфері харчування і здоров'я травної системи загалом. Цього разу він підготував невеликі рекомендації щодо визначення, запобігання та усунення проблем із кишечником.

Булсевич виділяє три основні ознаки, що вказують на проблеми зі здоров'ям кишківника: постійне здуття живота, неправильна форма випорожнень — будь-яка, окрім м'якої, змієподібної форми, як в ідеалі за Брістольською таблицею випорожнень, та загальна втома, що може вплинути на загальний стан здоров'я й погіршити аутоімунні захворювання. Ці симптоми вказують на дисбаланс у мікробіомі кишківника — спільноті мікроорганізмів, що мешкають у нашій травній системі.

Для боротьби з цими проблемами Булсевич рекомендує використовувати три підходи. По-перше, він наголошує на важливості клітковини, яка слугує паливом для мікробів нашого кишечника. До неї належать різноманітні продукти рослинного походження: фрукти, овочі, незбиране зерно, насіння, горіхи та бобові. По-друге, він пропонує урізноманітнити свій раціон, включивши до нього щонайменше 30 різних видів рослин на тиждень, що допоможе збагатити мікробіом кишківника різноманітними поживними речовинами та клітковиною. Це не суворе правило, а рекомендація, щоб ваш раціон був різноманітним, каже Булсевич. Нарешті, вживання ферментованих продуктів, як-от соління, комбуча, кімчі та навіть темний шоколад, сприяє оздоровленню мікробіома кишківника, збільшуючи його розмаїття та зменшуючи запалення.

Ці рекомендації ґрунтуються на тому, що наша кухня і продукти, які ми обираємо для вживання в їжу, можуть глибоко впливати на здоров'я нашого кишківника, потенційно запобігаючи розвитку хронічних захворювань і покращуючи загальне самопочуття. Найчастіше найпростіші зміни в нашому раціоні можуть принести значну користь нашому здоров'ю, відволікаючи нас від необхідності швидкого й небезпечного розв'язання проблем і змушуючи перейти до стійкішого, цілісного підходу до підтримання здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.