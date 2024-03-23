Колісниці, зброя й інші багатства: вчені виявили поховання бурхливого періоду Китаю (фото)

Археологи виявили понад 500 артефактів у 174 похованнях, датованих приблизно 478-221 роками до н. е. Однак найвизначнішим стало відкриття гробниці особи високого статусу.

Китайські археологи виявили поховання, що допомогли пролити світло на стародавній Період Чжаньґо. У селі Денчен, що входить до складу міста Сяньян у китайській провінції Хубей, дослідники натрапили на скарбницю гробниць і артефактів, яким понад 2200 років, пише Live Science.

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Розкопки, проведені в листопаді 2023 року, виявили понад 500 артефактів, серед яких бронзові мечі, мідні триноги, глиняний посуд, нефритові каблучки і навіть колісниця, похована поряд з останками двох коней. Ці знахідки виявили у 174 похованнях, датованих приблизно 478-221 роками до н. е. Вони дають цінне уявлення про поховальні звичаї цього переломного періоду в історії Китаю.

"Період Воюючих царств" (тривав з 475 по 221 до н. е.), час інтенсивного політичного суперництва між сімома стародавніми державами, ознаменував собою трансформаційну епоху в минулому Китаю.

Йому передував Період Чуньцю, коли регіональні лорди кинули виклик владі династії Чжоу, а кульмінацією стало об'єднання Китаю під владою династії Цінь. Сяньян, який колись був частиною впливової держави Чу, став свідком значних політичних потрясінь у цей час.

Фото: Hubei Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology/Xiangyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Для цього періоду також характерні занепад аристократичного укладу попередньої епохи та зростання активності найнижчого з аристократичних станів. Крім того, він позначений формуванням територіальних держав із розвиненим бюрократичним апаратом, піднесенням комерційної діяльності і бурхливою соціальною динамікою.

Завдяки тому, що залізо поширювалося досить швидко, це впливало на успіх у воєнних діях, адже тепер він залежав від чисельності війська та його вишколу. А тому володарі змагалися за привернення населення та за створення кращих умов життя для людей.

"Ці розкопки надають нові матеріали для вивчення похоронних звичаїв в районі Сяньяна в середній і пізній Період Чжаньґо, а також забезпечують важливі фізичні матеріали для вивчення культури Чу", — зазначають дослідники.

Розміри гробниць, їхня архітектура та поховальні предмети чітко демонструють різні рівні соціального статусу та багатства. В майбутньому це допоможе дослідникам визначити, якою мірою поховальна практика відображала соціальну організацію.

Особливо примітною знахідкою є поховання з колісницею і двома скелетами коней, яке, як вважають, належало знатній особі найвищого рангу. Двоколісна колісниця та розташування останків тварин вказують на складні поховальні практики, пов'язані з елітними членами суспільства.

Загалом, ці виявлені артефакти дають неоціненну інформацію про "Період Воюючих царств", збагачуючи наше розуміння давньокитайського суспільства та його складної політичної динаміки.

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