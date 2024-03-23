Захищає пам'ять: кето-дієта виявилася здатною боротися з хворобою Альцгеймера

Вчені з'ясували, що дотримання кетогенної дієти допомагає запустити важливі процеси в організмі, здатні протистояти симптомам хвороби Альцгеймера.

Нещодавнє дослідження, проведене Каліфорнійським університетом у Девісі, розкрило переваги кетогенної дієти — раціону з низьким вмістом вуглеводів, високим вмістом жирів і помірною кількістю білка, у зміцненні нашої пам'яті. Ця дієта, про яку часто сперечаються через її наслідки для здоров'я, може відстрочити настання хвороби Альцгеймера, особливо її ранніх стадій, що характеризуються легкими когнітивними порушеннями. У дослідженні підкреслюється, що ця дієта покращує зв'язок і комунікацію мозку завдяки підвищеному рівню бета-гідроксибутирату (БГБ) — молекули, що виробляється під час прийому їжі, пише New Atlas.

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Кетогенна дієта має багату історію, спочатку її було розроблено в 1921 році як метод лікування епілепсії. Її здатність перемикати джерело енергії організму з глюкози на кетони, одержувані з жирів, такі як БГБ, дає терапевтичні переваги при різних неврологічних захворюваннях. Цей перехід не тільки забезпечує альтернативне джерело енергії для організму, а й, мабуть, сприяє поліпшенню когнітивних функцій і синаптичної пластичності — здатності мозку адаптуватися і змінюватися, що має вирішальне значення для пам'яті та навчання.

У дослідженні Каліфорнійського університету в Девісі мишей із хворобою Альцгеймера тримали на кетогенній дієті протягом семи місяців, що призвело до значного поліпшення їхньої когнітивної пам'яті та синаптичної пластичності. Результати були особливо вражаючі з огляду на підвищений рівень циркулюючого БГБ, особливо у самок мишей, які схильні до більш високого ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Хоча дієта не призвела до зменшення бета-амілоїдних бляшок — ключової патології хвороби Альцгеймера, вона ефективно поліпшила когнітивні функції за рахунок посилення синаптичних зв'язків.

Однак ефекти, що спостерігаються на мишах, потребують подальшого підтвердження в дослідженнях на людях, перш ніж розглядати широке застосування добавок БГБ. Потенційні побічні ефекти і високий вміст солі в кетонових добавках також потребують ретельного розгляду. Проте це дослідження відкриває нові сторінки в розумінні вченими впливу дієти на здоров'я мозку і дає проблиск надії в боротьбі з хворобою Альцгеймера.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

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