Поруч із Чумацьким шляхом уперше виявлено одну з найдавніших зірок Всесвіту: має секрет

Ця зірка не є представником найпершого покоління зірок, але це перша зірка подібного типу, яку знайшли в іншій галактиці.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, астрономи змогли виявити одну з найдавніших зірок у Всесвіті. Вона розташована в галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Зірка, що отримала назву LMC 119 не належить до покоління найперших зірок у Всесвіті, вона належить до другого покоління зірок. Але це перша зірка подібного типу, яку астрономи виявили в іншій галактиці, пише ScienceAlert.

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Найперші зірки у Всесвіті не мали різноманітного хімічного складу і складалися переважно з перших хімічних елементів — водню та гелію. Унаслідок термоядерного синтезу в ядрах цих зірок виникли вуглець і наступні хімічні елементи, аж до заліза. Коли ці зірки вибухнули надновими, то виникли ще важчі, ніж залізо, хімічні елементи.

Як тільки ці хімічні елементи заполонили Всесвіт, то вони стали основними компонентами для появи другого покоління зірок. Що менше у складі зірки металів (так астрономи називають елементи важчі за гелій і водень), то зірка молодша. Тобто металічність зірки низька.

Галактика Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Поки що астрономи не виявили найперших зірок, що складаються тільки з водню і гелію. Найімовірніше, причина криється в тому, що ці зірки були такими величезними, що в них дуже швидко припинявся термоядерний синтез у ядрі, і вони вмирали у вигляді вибухів наднових. Тобто ці зірки жили дуже недовго за космічними мірками.

У Чумацькому Шляху астрономи вже знаходили зірки з надзвичайно низькою металічністю, що вказує на те, що вони належать до другого покоління зірок. Але вони зустрічаються дуже рідко — приблизно одна зірка на 100 тисяч зірок у нашій галактиці належить до другого покоління.

Але автори дослідження вперше виявили представника другого покоління зірок в іншій галактиці. Велика Магелланова Хмара, галактика, яка є сусідом Чумацького Шляху, розташована на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від нас. Саме тут знайшли зірку LMC 119, що має у своєму складі дуже мало металів.

Зображення Чумацького Шляху, складене на основі даних космічного телескопа Gaia. Галактики Велика і Мала Магелланова Хмара знаходяться в правому нижньому кутку Фото: ESA

Але вчені були здивовані тим фактом, що ця зірка відрізняється від представників другого покоління в Чумацькому Шляху за хімічним складом. Виявилося, що в ній міститься значно менше вуглецю і заліза. Це говорить про те, що зірки другого покоління в різних галактиках формувалися по-різному. Виходить, що хімічні елементи в ранньому Всесвіті розподілялися нерівномірно і це вплинуло на різні еволюційні шляхи зірок у різних галактиках.

Тепер астрономи хочуть продовжити свої пошуки одних із найдавніших зірок у Всесвіті, розташованих у сусідній галактиці. Їхнє вивчення може дати нову інформацію про те, як розвивався ранній Всесвіт.

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