Таємниці Шеффілдського замку: археологи розпочинають розкопки в'язниці Марії Стюарт

Британські дослідники планують розпочати розкопки Шеффілдському замку, побудованого у 1066 році. Саме тут була ув’язнена королева Шотландії Марія між 1570 та 1584 роками.

Команда археологів з Wessex Archaeology готується до розкопок у Шеффілдському замку, Англія. Цей замок посідає важливе місце в історії, оскільки його побудували після нормандського завоювання Англії у 1066 році на місці злиття річок Шіф та Дон, пише HeritageDaily.

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Уперше згаданий в історичних документах 1188 року, Шеффілдський замок став свідком багатьох подій протягом століть. Зокрема, він слугував в'язницею для Марії, королеви Шотландії між 1570 та 1584 роками. Однак, під час громадянської війни в Англії, парламентські війська взяли його в облогу і врешті-решт зруйнували, залишивши після себе лише руїни. На жаль, не збереглося жодних креслень чи планів замку, які б давали уявлення про його первісну структуру.

Зараз, у квітні-травні 2024 року, археологи розпочинають місію, щоб розкрити таємниці, приховані під замком. Вони зосередяться на виявленні та збереженні фундаментів веж замку, зокрема, надбрамної вежі. Крім того, вони мають на меті заглибитися у сліди руйнувань, що виникли внаслідок першого знищення замку Джоном Д'Ейвіллом у XIII столітті.

Фото: Wessex Archaeology

Ці розкопки — це не просто повернення до минулого, це відкриття нових аспектів історії, які ніколи не досліджувалися раніше. Команда планує дослідити райони, яких ніколи раніше не торкалися археологи, в тому числі залишки замку, де колись утримували в ув'язненні Марію, королеву Шотландії.

Дослідники наголошують на важливості цього проєкту, зазначаючи, що Шеффілдський замок колись був потужним символом влади протягом понад 600 років.

Археологи також планують залучити місцевих жителів Шеффілда до участі у розкопках. Протягом квітня і травня 2024 року відбуватимуться дні відкритих дверей та можливості для людей долучитися до розкопок на один день.

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