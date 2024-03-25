Космічний туризм може викликати рак у людей: у чому причина

У найближчому майбутньому польоти в космос можуть стати таким же звичайним явищем, як перельоти з одного континенту на інший, але там дуже багато радіації.

Протягом найближчих 10-20 років польоти в космос можуть стати буденним явищем, таким самим, як перельоти літаком з одного континенту на інший. І радше за все збільшиться кількість космічних туристів, які захочуть побачити Землю з космосу. Але така подорож пов'язана з величезним ризиком отримати високу дозу опромінення внаслідок змін космічної погоди. Наприклад, випромінювання, що виходить від сонячних спалахів, може завдати серйозної шкоди здоров'ю космічних туристів. Вчені з Університету Суррея виявили, що чинне законодавство і правила недостатні для захисту космічних туристів від радіації в космосі, пише Inverse.

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Вчені вважають, що зміни космічної погоди можуть призвести до того, що космічні туристи можуть отримати дозу радіації в 100 мілізіверт (мЗв). При цьому для звичайної людини максимальна доза радіації становить 1 мЗв на рік.

При цьому вчені вказують на те, що чинне законодавство і правила, які стосуються потенційного радіаційного впливу на космічних туристів, є обмеженими і значною мірою не перевіреними. Рекомендації з безпеки більше стосуються звичайних польотів у космос і не призначені для космічного туризму.

Низький природний радіаційний фон на Землі не має особливого впливу на людей. Але вплив підвищеного рівня іонізуючого випромінювання в космосі може призвести до пошкодження ДНК. Тому космічні туристи мають високий шанс захворіти на рак, вважають учені.

Наприклад, випромінювання, що виходить від сонячних спалахів, може завдати серйозної шкоди здоров'ю космічних туристів. Вчені з Університету Суррея виявили, що чинне законодавство і правила недостатні для захисту космічних туристів від радіації в космосі Фото: NASA

Попередні дослідження були зосереджені на оцінці потенційного ризику для астронавтів від радіаційного впливу і тривалих місій у глибокий космос. Але вони не враховували ризики для тих, хто здійснює короткі польоти в космос як турист.

За слова мучених, будь-які правила, які стосуються космічних польотів, зараз більше орієнтовані на екіпаж космічного корабля, а не на пасажирів.

Автори дослідження вважають, що представники індустрії космічного туризму не повною мірою обізнані про ризики від космічної радіації.

Тому вчені рекомендують регулювальним органам співпрацювати з компаніями космічного туризму і виробниками космічних кораблів, щоб зрозуміти технічні проблеми і ризики, пов'язані з новими космічними польотами. І, звісно ж, потрібно створити нові правила для космічних польотів, які враховуватимуть галузь космічного туризму, яка розвивається. Зокрема, ці правила повинні враховувати вплив космічної радіації на людину.

Як уже писав Фокус, компанія зі США представила найбільшу капсулу для польотів туристів у космос. За допомогою цієї капсули туристи зможуть піднятися на висоту понад 30 км і насолоджуватися чудовими краєвидами Землі та космосу.

Також Фокус писав про те, що під час повного сонячного затемнення у квітні 2024 року на Сонці буде видно потужні вибухи. Вчені припускають, що Сонце вступило у фазу своєї найвищої активності, а тому можна буде побачити різні вибухові явища.