Вагітність омолоджує тіло: клітини матерів здатні "відмотувати час назад"

Розвиток дитини в утробі кардинально змінює жіночий організм і хоча більшість змін уже відомі науці, нещодавно науковці відкрили несподіваний омолоджувальний ефект вагітності.

Вагітність є важливою життєвою подією і вихором змін в організмі жінки, що запускає низку біологічних перетворень, спрямованих на виношування і підтримку зародження нового життя. Але стрес, пов'язаний із виношуванням і народженням дитини, може також змусити клітини матері поводитися старшими, ніж вони є насправді, принаймні на деякий час. Дослідники виявили, що під час вагітності клітини можуть здаватися старшими на два роки, і вони продовжують змінюватися після народження дитини, пише Interesting Engineering.

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Науковці, за участю професора Вадима Гладишева з Гарвардської медичної школи, займалися епігенетикою — вивченням того, як певні дії чи фактори довкілля можуть змінити роботу наших генів без втручання в саму ДНК. Вони помітили, що вагітність може змінити ці епігенетичні маркери, натякаючи на тимчасове прискорення біологічного годинника всередині організму. Однак через кілька місяців після пологів деякі з цих змін повертаються у звичне русло, що говорить про те, що старіння клітин може бути не постійним для всіх матерів. Це відкриття змусило вчених замислитися, чи може вагітність мати довгострокові наслідки для здоров'я і тривалості життя жінок.

Це відкриття здивувало і Кірана О'Доннелла з Єльської школи медицини та його команду, які аналізували зразки крові великої групи людей під час і після вагітності. Їхня робота підтвердила висновок про те, що вагітність, схоже, прискорює хід біологічного годинника, але також показала, що цей ефект може бути недовгим. Після пологів біологічний вік багатьох жінок виявився молодшим, ніж під час вагітності, особливо серед тих, хто годував дитину виключно грудьми. Проте, це не універсальний підсумок кожної вагітності, оскільки такі фактори, як вага до вагітності, відіграють роль у тому, наскільки сильно біологічний годинник може бути відмотаний назад.

Це дослідження ставить більше запитань, ніж приносить відповідей, про довгостроковий вплив вагітності на старіння. Зрозуміло, що вагітність — це складний період для організму, що залишає сліди на клітинному рівні організму. Однак думка про те, що після пологів ці зміни можуть змінитися на протилежні або навіть спричинити певне "омолодження", водночас захоплює і спантеличує вчених. Наслідки для материнського здоров'я можуть бути вагомими: розуміння цих процесів може призвести до поліпшення догляду та підтримки матерів, які виношують дітей, забезпечуючи їм сильніше відновлення після вагітності.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що гормони в контрацептивах можна знизити на 90%, не впливаючи при цьому на їхню ефективність. Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, але при цьому вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.