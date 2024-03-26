На дні океану знайдені "Свинки Барбі": ходять навшпиньки серед бульб картоплі (відео)

Під час нещодавньої експедиції вчені виявили безліч нових морських видів, деякі з них ще невідомі науці.

Океан покриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для мільйонів химерних істот. У новій експедиції в зоні Кларіон-Кліппертон (CCZ), де вчені вивчають біорізноманіття, знайдено нові дивовижні види, наприклад, рожеві морські свинки Барбі, риба-гремпохвіст і унікамбр, пише IFLScience.

Цей регіон становить особливий інтерес для вчених, оскільки він є передбачуваним місцем глибоководного видобутку корисних копалин, а також місцем проживання величезної кількості "морської картоплі", що містить дорогоцінні метали, необхідні людству для "зеленої революції".

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За словами керівника експедиції доктора Адріана Гловера з лондонського Музею природної історії (NHM), під час занурення їм з колегами вдалося виявити безліч вельми химерних істот, деякі з них і зовсім здавалися інопланетними. Наприклад, "свинка Барбі" — тварина отримала своє прізвисько завдяки аспірантці Бетані Флемінг. Команда вважає, що ці загадкові тварини цілком можуть належати до нового виду, раніше не описаного вченими.

За словами морського біолога з лондонського NHM Регана Дреннана, багато хто з виявлених під час експедиції видів, ймовірно, стануть новими для науки. Науковці припускають, що більшість із них уже зустрічалися вченим, проте не були виловлені й описані. Команда також зазначає, що всі зразки будуть доправлені до музею, де їх ідентифікують і вивчать.

Під час занурення дослідники також помітили рибу-гремпохвоста — одного з небагатьох хребетних, які можуть вижити на великих глибинах. Зазначимо, що експедиція проходила на глибині 4000-5000 метрів у центральній частині Тихого океану.

Під час своєї роботи вчені прагнули дізнатися, як морське життя процвітає в цьому регіоні. Однією з місцевих визначних пам'яток є величезні поля морської картоплі — глибоководних бульб або марганцевих конкрецій. Ці чорні камені не виглядають великими, проте є одними з найбагатших джерел кобальту, нікелю та марганцю на планеті — трьох елементів, необхідних для переходу на "зелену енергію".

Зазначимо, що зона Кларіон-Кліппертон є потенційним місцем видобутку цих корисних копалин — передбачається, що "морська картопля" буде зібрана на морському дні, а потім доставлена на поверхню. Мотивація пошуку цих ресурсів на морському дні полягає в тому, що вони є чистішим джерелом, яке вироблятиме менше стоків порівняно з наземним видобутком корисних копалин.

У результаті вчені раз у раз повертаються сюди, щоб оцінити запаси морської картоплі та вивчити місцеве біорізноманіття. Автори експедиції зазначають, що розподіл тварин у цій зоні виглядає досить неоднорідним: наприклад, на одному відрізку можуть домінувати морські огірки, а на іншому — вони відсутні повністю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли як косатки ласують величезною білою акулою.