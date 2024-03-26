Перші в історії: турецькі археологи знайшли унікальні артефакти на дні Чорного моря (фото)

Турецькі археологи вперше в історії провели підводні розкопки у Чорному морі, поблизу узбережжя Кандири. Вчені виявили не тільки численні артефакти, а й стародавній пірс.

Нещодавно команда археологів провела перші в історії наукові археологічні дослідження в Чорному морі, біля узбережжя Кандири в Туреччині. Дослідники зосередилися на регіоні Керпе, історія якого сягає V століття до н. е., пише Arkeonews.

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Керпе, відомий в давнину як "Кальпе", колись слугував жвавим центром торгівлі та комерції. Колоністи з далеких земель, включаючи Мілет і Мегару, використовували бухту Керпе як життєво важливий порт на чорноморських торговельних шляхах.

Протягом століть порт процвітав під владою різних імперій, від східних і західних римлян до османів, перетворившись на важливу зупинку для кораблів і канал для товарів, що прямували до Стамбула.

Залишки стародавньої гавані ховалися під хвилями, що спонукало до початку підводних розкопок у 2020 році. Очолювані Дирекцією музею Коджаелі, ці зусилля були спрямовані на розкриття таємниць, занурених під воду.

Команда розкопок заглибилася на 80 метрів від берега на глибину, що сягає чотирьох метрів під поверхнею. На площі близько 2 000 квадратних метрів вони ретельно виявили залишки стародавніх споруд та артефактів.

Серед знахідок були залишки стародавнього пірса та безліч артефактів, включаючи амфори, характерні дворучні глиняні посудини, які широко використовувалися в античності. Ці артефакти, що охоплюють період від IV століття до н.е. до XII століття н. е., демонструють торговельні мережі та культурні обміни, що охоплювали Чорне море.

Серкан Гедюк, директор Музею Коджаелі, підкреслює важливість цих знахідок, які проливають світло на комерційні відносини, що формували регіон від античності до османського періоду. За допомогою хронологічних експозицій і захоплюючої анімації музей прагне оживити ці стародавні скарби, пропонуючи відвідувачам зазирнути в яскравий гобелен історії, що лежить під морськими хвилями.

Милуючись цими стародавніми артефактами, ми нагадуємо про неминущу спадщину Керпе та її роль у з'єднанні цивілізацій через Чорне море. Сьогодні знахідки виставлені в Археологічному музеї Коджаелі, на виставці під назвою "Тиха гавань Чорного моря: Кальпе".

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