На Землі є істота, яка розробила бездротовий електронний зв'язок раніше за людину: хто це

Нове дослідження показує, що хтось під водою може використовувати електричні поля побратимів, щоб орієнтуватися у світі.

Гнатонем Петерса, також відомий як нільський слоник або африканська слабо електрична риба, оснащена спеціалізованим органом, здатним генерувати електричне поле. Нове дослідження припускає, що ці електричні риби можуть використовувати електричні поля своїх побратимів, щоб орієнтуватися у світі. Таким чином вони використовують широку форму "колективного сприйняття", яка раніше не спостерігалася вченими, пише IFLScience.

У тваринному світі електрику можна використовувати для знищення здобичі або захисту від хижаків, однак вона також може бути використана і для навігації аналогічно гідролокатору, радару або ехолокації. Риби посилають електричні імпульси, а потім уловлюють зміни в найближчому електричному полі за допомогою датчиків, розташованих на шкірі. Такий метод дає змогу сприймати орієнтуватися в темних і каламутних водах річок Африки.

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Спостерігаючи за нільськими слониками, вчені виявили, що вони створюють такий собі "колективний басейн" електрики навколо групи, що дає їм змогу отримати ширше сприйняття навколишнього середовища. У своїй роботі команда з Колумбійського університету описала цей процес і показала, як групи риб можуть відчувати навколишнє середовище за допомогою електричних імпульсів.

За словами провідного автора дослідження, професора Натаніеля Соутелла, вони з командою провели комп'ютерне моделювання поведінки електричних риб і виявили, що колективне зондування здатне розширити діапазон їхньої електролокації майже втричі.

Далі вчені спостерігали за активністю мозку риб і виявили, що вони реагують на власні електричні розряди, а також на зовнішні сигнали. Після цього вчені провели поведінкові спостереження і виявили, що нільські слоники воліють перебувати на території, яка, як припускають комп'ютерні моделі, сприятливі для колективного зондування.

Об'єднавши всі ці дані вчені дійшли висновку, що нільські слоники використовують форму електрифікованого колективного сприйняття. За словами Соутелла, здавалося, що представники цього виду "бачать" світ значно краще в невеликих групах.

Зазначимо, що нільські слоники не стали першопрохідцями в колективному сприйнятті. Цю захопливу форму навігації також можна спостерігати в косяках риб або зграях птахів, які рухаються "колективним розумом", а не хаотично.

Цікаво, що нільські слоники мають одне з найбільших співвідношень маси мозку і тіла серед усіх тварин на Землі. Вчені вважають, що їхній величезний мозок необхідний для швидкого і складного соціального сприйняття колективної поведінки.

Раніше Фокус писав про те, чому глибоководні риби мають вигляд інопланетних істот.