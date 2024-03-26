10 місяців у польоті без жодної зупинки: як стрижам вдається не приземлятися так довго (відео)

Дослідники з'ясували, скільки часу стрижі можуть провести в польоті без жодної хвилини на перепочинок.

Багатьом із нас неймовірно довгим і виснажливим може здатися 14-годинний переліт літаком з однієї точки світу в іншу. Однак що б ми сказали, якби нам довелося провести в польоті місяці? У новому дослідженні вчені розповіли, скільки триває найтриваліший політ птахів, пише IFLScience.

Ще в 1970-х роках валлійський орнітолог Рональд Локлі припустив, що звичайні стрижі здатні залишатися в повітрі протягом неймовірних 10 місяців. На жаль, підтвердити це твердження вчені змогли лише у 2016 році: теорія була підтверджена командою з Лундського університету у Швеції.

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У своєму дослідженні вчені простежили за 13 дорослими звичайними стрижами, позначивши птахів крихітними реєстраторами даних. Ці реєстратори також були оснащені крихітними акселерометрами, використовуваними для запису польотної активності, і датчиками рівня освітленості для виявлення птахів. У результаті вченим вдалося стежити за деякими птахами протягом декількох років, коли вони мігрували зі Швеції на південь Сахари й назад.

Результати спостережень стали підтвердженням того, про що раніше вже було відомо вченим: стрижі проводять більшу частину року в повітрі. Результати дослідження показують, що звичайні стрижі залишалися на суші лише два місяці на рік, пристосовуючись до розмноження. Решту 10 місяців більшість птахів перебували в польоті, але деякі з них приземлялися на короткі періоди часу.

Автор дослідження Андерс Хеденстрем назвав крихітні реєстратори даних "маленькими рюкзаками" Фото: A. Hedenström

Дані показали, що три стрижі, за якими спостерігали вчені, перебували в повітрі всі 10 місяців, що є дивовижним досягненням. Особливо, якщо врахувати, що стрижі доволі крихітні птахи, а їхня вага становить лише близько 40 грамів.

За словами автора дослідження Андерса Хеденстрема, вони з командою досі не знають, чим спричинені зупинки деяких птахів, однак припускають, що на час польоту може впливати оперення. У птахів, що приземлилися, не линяло пір'я на крилах, тоді як у тих, хто весь час перебував у повітрі, линяло і набувало нових махових пір'їн.

Як птахам вдається так довго залишатися в повітрі?

Будь-яка фізична активність вимагає енергетичних витрат, проте звичайні стрижі, схоже, пристосувалися витрачати відносно мало енергії під час тривалих польотів. Хеденстрем вважає, що цей вид перетворився на дуже ефективних "льотчиків", завдяки обтічній формі тіла і довгому та вузькому пір'ю, яке створює об'ємну силу за низьких витрат. Простими словами, все це дає їм змогу витрачати менше енергії, отримуючи швидкі імпульси від комах, які також перебувають у повітрі.

Автори дослідження зазначають, досі невідомо, чи сплять стрижі під час польоту, але дослідники вважають, що це так. Команда помітила, що щодня на заході сонця і світанку стрижі підіймаються на висоту в кілька кілометрів — припускається, що в цей момент вони використовують планування, щоб трохи подрімати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відстежили "епічний" політ зозулі із Замбії до Монголії.