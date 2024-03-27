Найкращі виноградники будуть стерті з лиця Землі: 90% територій стануть непридатними

Дослідники вважають, що більша частина виноробних регіонів на планеті втратять здатність вирощувати виноград.

Над планетою нависла кліматична криза, про яку роками попереджали вчені: минулий рік уже став найспекотнішим за всю історію спостережень, а вчені вважають, що 2024 рік поб'є ці рекорди. У результаті на планету можуть обрушитися ще більш інтенсивні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж. У небезпеці не тільки життя на суші, а й мешканці океану, а тепер учені вважають, що люди можуть також залишитися без улюбленого вина, пише Daily Mail.

Новий аналіз показує, що деякі з найзнаменитіших виноробних регіонів світу можуть стати непридатними для вирощування винограду. Це станеться, якщо до 2100 року середня глобальна температура підвищиться на 2°C. Утім, учені вважають, що не всі регіони програють — зміни клімату можуть піти на користь виноробним регіонам у Великій Британії, Вашингтоні та Тасманії, які розвиваються.

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Сьогодні провідні виноробні регіони світу, як правило, розташовані в середніх широтах, наприклад, Каліфорнія, південь Франції, північ Іспанії та Італія. Крім того, важливими для виноробства сьогодні вважаються такі регіони як Стелленбос у Південній Африці та Мендосу в Аргентині. Експерти запевняють, що ці регіони ідеально підходять для виноробства: клімат тут доволі теплий, що дає змогу винограду дозрівати, але без надмірної спеки та відносно сухий — це дає змогу уникнути впливу хвороб.

На цьому зображенні дослідження показано очікувані зміни фенології, врожайності та якості вина у відповідь на підвищення температури та потенційну адаптацію Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Тепер учені вважають, що зміни клімату змінюють правила гри — нагрівання планети завдає руйнівного удару по найвідоміших виноградниках планети. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що в небезпеці перебувають близько 90% традиційних виноробних регіонів у прибережних і рівнинних регіонах Іспанії, Італії, Греції та південної Каліфорнії, які можуть бути стерті з лиця Землі вже до 2100 року. Основною причиною їх зникнення стане посуха і частіші хвилі тепла.

За словами провідного автора дослідження Корнеліса ван Леувена з Агронауково-дослідницького інституту Бордо, їхня з колегами модель припускає, що такий сценарій можливий, якщо глобальна температура Землі підвищиться на 2 °C до кінця століття. На жаль, вчені також вважають, що цей сценарій цілком реальний, враховуючи нинішні тенденції у викидах парникових газів.

Згідно з прогнозами вчених, 49-70% наявних виноробних регіонів стануть значною мірою непридатними для вирощування винограду. При цьому близько 29% зазнають екстремальних кліматичних умов, зокрема аномальної спеки та надмірної посухи. У результаті все це зробить виноробні регіони непридатними для вирощування винограду.

Зміна клімату може погіршити якість вина через зміну ароматичного профілю — аромати перестиглих і варених фруктів замінюють аромати свіжих фруктів — і спричинити надмірний рівень алкоголю та підвищення pH Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Передбачається, що в майбутньому географія виробництва вина істотно зміниться, оскільки зміна клімату неминуче вплине на врожайність, склад винограду і врешті-решт якість вина. У результаті найбільше постраждають виноробні регіони в Європі. Водночас зростання виноробства в регіонах, де цього раніше не спостерігалося, чинитиме тиск на водні ресурси та дику природу.

Автори дослідження також вважають, що до кінця століття площа Європи, здатної вирощувати вино, збільшиться приблизно на 40%. Наприклад, площа Великої Британії, придатна для виноградників, уже збільшилася на 400% з 2004 по 2021 роки. Утім, є й хороші новини: деякі наявні виноробні регіони, ймовірно, лише виграють від зміни клімату — ідеться про 11-25% наявних виноградників, зокрема розташованих у Вашингтоні та на півночі Франції.

Раніше Фокус писав про те, що ера "глобального кипіння" Землі зробить вино трішки смачнішим.