Такс у Німеччині оголосять поза законом: чому цю породу собак хочуть заборонити

Місцева влада хоче заборонити такс у країні, покликаючись на те, що ця порода має "скелетну аномалію".

У лютому 2024 року було опубліковано проєкт нового закону про захист тварин. Більшість заходів, прописаних у законі, працюють на регулювання онлайн-торгівлі тваринами та вжиття заходів проти незаконної торгівлі цуценятами. Однак із законопроєкту також випливає, що такси в Німеччині незабаром можуть опинитися поза законом, пише Daily Mail.

Німецький клуб собаківників (VDH) подав петицію про порятунок "наших улюблених собак", стверджуючи, що закон залишає занадто багато місця для інтерпретації у визначенні того, що таке генетичний дефект. Собаківники побоюються, що їхні улюбленці-такси можуть опинитися під забороною через короткі ноги та подовжений хребет, що робить тварин уразливими перед проблемами зі спиною.

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Річ у тім, що, згідно із законопроєктом, такси потрапляють під визначення собак зі "скелетними аномаліями". У тексті документа йдеться про заборону порід із особливостями, такими як проблеми з хребтом, пов'язані з короткими ногами й довжиною спини, тобто фактично йдеться і про такс зокрема.

Петиція Німецького клубу собаківників уже зібрала 12 500 підписів. Автори петиції побоюються, що в разі ухвалення нового закону про захист прав тварин багато здорових порід собак можуть опинитися під забороною в Німеччині.

У тексті документа перераховані різні характеристики захворювань, здатні призвести до заборони розведення здорових собак. Автори петиції вважають, що цього можна уникнути, якщо багато з цих характеристик буде чітко описано, — наразі, на думку VDH, деякі з них "двозначні та розпливчасті".

Зазначимо, що серед особливостей, зазначених у законі, є:

аномалії скелетної системи;

порушення рухів;

кульгавість;

відсутність волосся;

скорочення тривалості життя.

Зі свого боку, автори петиції вважають, що поняття "аномалії скелетної системи" надто розпливчасте, — на думку VDH, його можна інтерпретувати як заборону на розведення "будь-яких значних відхилень у розмірах".

Під це визначення також підходять і такси, для яких характерні короткі ноги, що з'явилися внаслідок генетичного захворювання, відомого як хондродисплазія — це різновид карликовості. Відомо, що такс спеціально вивели з короткими ногами, щоб вони могли лазити по заростях і зариватися в землю для полювання на борсуків.

Водночас представники цієї породи часто страждають від зсуву міжхребцевого диска, що може бути спричинено диспропорцією між короткими ногами та відносно довгим хребтом. У результаті у тварин може розвинутися кульгавість. Унаслідок цього минулого року організація із захисту тварин Peta закликала не купувати такс через їхні проблеми зі здоров'ям, які також можуть включати й артрит.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що собаки розуміють слова, а не просто звуки.