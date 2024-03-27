Повне сонячне затемнення у квітні може призвести до збільшення ДТП зі смертельними наслідками

Учені попереджають, що під час сонячного затемнення кількість автокатастроф може збільшитися на 50%.

Автори дослідження, опублікованого у виданні JAMA Internal Medicine, попереджають, що під час повного сонячного затемнення у квітні цього року може статися сплеск ДТП зі смертельними наслідками, пише Daily Mail.

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Учені проаналізували дані про дорожній рух під час сонячного затемнення 2017 року і виявили, що за три дні до і після астрономічної події у США сталося понад 1000 додаткових ДТП зі смертельними наслідками.

Середня кількість смертей під час ДТП в США щодня становить близько 114, але протягом тижня сонячного затемнення у 2017 році щодня було щонайменше 189 смертей. Зростання кількості ДТП не було пов'язане з тим, що вдень стало темно, проблема полягала в тому, що мільйони людей спочатку поїхали до місця спостереження за повним сонячним затемненням, а також потім їхали назад.

Під час повного сонячного затемнення 8 квітня мільйони жителів США поїдуть в один із 14 штатів, щоб побачити цю астрономічну подію. Воно виникає, коли Місяць повністю закриває собою Сонце й на Землі виникає не надто широка смуга повної темряви, яка цьогоріч перебуватиме на території Північної та Центральної Америки.

Повне сонячне затемнення виникає, коли Місяць повністю закриває собою Сонце Фото: Daily Mail

У серпні 2017 року під час повного сонячного затемнення смуга повної темряви була завширшки 113 км і тоді приблизно 20 млн жителів США поїхали на своїх автівках, щоб побачити затемнення. Цього року смуга повної темряви буде приблизно такої ширини та ніч посеред дня можна буде застати протягом приблизно 5 хвилин.

Із огляду на те, що 7 років тому затемнення призвело до збільшення інтенсивності дорожнього руху, вчені провели аналіз даних про ДТП зі смертельними наслідками, щоб з'ясувати, чи пов'язано вони з астрономічною подією.

Вони зосередилися на триденному вікні, що оточувало затемнення 21 серпня 2017 року. Для порівняння вони також розглянули дані про аварії за три дні за тиждень до й через тиждень після астрономічної події. З'ясувалося, що інтенсивний трафік до й після затемнення призвів до збільшення кількості ДТП, коли сталося понад 1000 додаткових аварій.

Аналіз показав, що за годину до затемнення кількість ДТП зросла вище за середній рівня, але під час затемнення впала до рівня, нижчого за середній, а потім різко зросла до страшних 50% вище за середній.

Як уже писав Фокус, астрономи прогнозують появу під час сонячного затемнення у квітні масштабних вибухів на Сонці. Зокрема, прогнози стосуються появи потужних сонячних спалахів і вивержень плазми.

Також Фокус писав про те, що нещодавно на Сонці виник черговий потужний спалах класу Х, але цього разу він був дуже рідкісним явищем. У результаті на Землі виникала геомагнітна буря майже найвищого рівня. Астрономи вважають, що це є доказом того, що Сонце досягло піку своєї активності.