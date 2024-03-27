Найстаріший у світі десерт схожий на кутю: де він з'явився і що в нього входить

Хоча за свою історію людство придумало тисячі різноманітних десертів, найстаріший із них може здатися дивним. Цей десерт з'явився на стародавньому Близькому Сході й насправді є знайомим українській кухні.

Сучасний вибір десертів величезний: від насолоди морозивом до класичного яблучного крамбла. Проте історія десертів налічує тисячі років і перший десерт пов'язаний з біблійною розповіддю, пише IFLScience.

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Тисячі років тому, на стародавньому Близькому Сході, регіоні, що охоплює сучасні країни, такі як Туреччина, Вірменія та Ірак, виникла традиція, пов'язана з Ноєвим ковчегом.

Згідно з легендою, після того, як ковчег зупинився на горі Арарат у Туреччині після Великого потопу, Ной і його сім'я відсвяткували спадання води, приготувавши кашоподібну страву з інгредієнтів, що залишилися в човні. Так з'явився ашуре (вимовляється як а-шу-рей), або "Ноїв пудинг".

Ймовірно, стародавні люди почали їсти ашуре на честь приземлення ковчега, і ця традиція збереглася донині. У Туреччині його святкують на Ашуру, 10-й день ісламського календарного місяця Мухаррам, коли сім'ї та сусіди збираються разом, щоб приготувати Ноїв пудинг.

Цікаво, що ашуре не обмежується Туреччиною чи певною релігійною групою. Ашуре — це десерт, яким насолоджуються в різних регіонах, зокрема у Вірменії та на Балканах, і який традиційно готують під час свят в юдаїзм та християнстві.

Хоча не існує єдиного рецепта ашуре, він зазвичай складається з пшениці, білої квасолі та нуту. Ці інгредієнти можуть здатися нетиповими для десерту, але разом вони створюють унікальну та смачну страву.

Додавання горіхів, фруктів і спецій, таких як абрикоси, гранатові зерна, інжир, фісташки та кориця, перетворює його на солодке і вишукане частування. Інгредієнти можуть відрізнятися в різних місцях і від людини до людини, що робить кожен рецепт унікальним.

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