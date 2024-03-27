Храми невідомих богів: вчені знайшли унікальні споруди і фортеці у Східній Анатолії (фото)

У Туреччині археологи знайшли два стародавні поселення-фортеці, які датуються приблизно VII століттям до н. е. Вчені також виявили храми, проте невідомо, кому саме там поклонялися.

Під час нещодавнього дослідження, проведеного в турецькій провінції Тунджелі в регіоні Східна Анатолія, дослідники виявили два поселення-фортеці та два нові храми просто неба. Ця знахідка стала частиною проєкту "Дослідження залізного та елліністичного віку Тунджелі", який триває з 2016 року, пише Arkeonews.

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За словами доцента Серкана Ердогана, який брав участь у проєкті, ці поселення представляють унікальний аспект історії регіону. Одна з фортець розташована у найсхіднішій частині сучасного Тунджелі, а інша — в його найзахіднішій частині. Що особливо інтригує, так це те, що вони також містять нові типи храмів, які раніше не задокументовували.

Фото: İHA

Ці храми, розташовані в межах поселень-фортець, дають можливість дослідити давні релігійні практики цього регіону. Фортеці Масуму-Пак та Ашаги-Харик демонструють особливий архітектурний стиль, який включає відкриті молитовні простори з вівтарями, висіченими в скелях, і супроводжуються платформами.

Фото: İHA

Експерти визначили, що ці храми датуються приблизно VII століттям до н. е., періодом, коли регіон перебував під впливом урартської цивілізації. Однак точне призначення цих храмів залишається загадковим. Невідомо, чи були вони присвячені місцевим божествам, чи слугували місцем поклоніння відомим богам тієї епохи.

Один храм, відомий як Нижній замок і храм Харік, має особливе значення. Місцеві жителі називають його Моро Сур (Червона змія), і він досі вважається священним місцем, де люди шукають зцілення. Помітність зміїного мотиву в географії свідчить про глибоко вкорінений міфологічний зв'язок, вказуючи на те, що історія цієї місцевості як сакрального місця сягає далеко в давнину.

Ці відкриття проливають нове світло на стародавні цивілізації, що колись процвітали в цьому регіоні, пропонуючи безцінну інформацію про їхні релігійні вірування та архітектурні практики. Дослідники сподіваються, що, заглиблюючись у ці знахідки, їм вдасться розгадати ще більше таємниць, пов'язаних із цими стародавніми поселеннями та храмами.

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