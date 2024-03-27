Боротьба за кожен вдих: способи боротьби із сезонною алергією перерахували лікарі

Сезонна алергія здатна порушити всі наші плани і навіть поставити наше життя під загрозу, якщо з її симптомами не вдається впоратися. Але в сучасному світі є безліч способів боротьби з нею, вважають лікарі.

З настанням весни для багатьох людей починається сезон чхання та сопіння, спричинених пилком дерев. Перш ніж бігти в аптеку за полегшенням, експерти пропонують кілька домашніх тактик і розповідають про те, що потрібно знати про доступні ліки, щоб ефективно полегшити ці надокучливі симптоми алергії, пише The New York Times.

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Насамперед лікарі рекомендують звести до мінімуму контакт з алергенами, наприклад, залишатися в приміщенні, коли кількість пилку збільшується, і підтримувати чистоту, наприклад, міняти одяг і приймати душ після перебування на вулиці. За словами лікарки Ніти Огден, алергологині з Нью-Джерсі, прості дії, зокрема використання сольових спреїв або горщиків неті для промивання носа, можуть значно поліпшити ситуацію. Такий підхід, незважаючи на деяку клопіткість, виявився вельми корисним для багатьох.

Для людей із середнім і важким ступенем алергії назальні кортикостероїдні спреї часто є основним методом лікування. Вони приносять полегшення, знімаючи запалення в уражених ділянках без системного всмоктування, яке спостерігається під час прийому стероїдних таблеток. Доктор Джон Мафі, лікар первинної медичної допомоги в UCLA Health, підкреслює ефективність цих спреїв і радить використовувати їх за тиждень або два до піку сезону пилку. Антигістамінні препарати, доступні в різних формах, знімають свербіж і запалення, і такі експерти, як лікарка Фара Хан, рекомендують їх як швидке рішення у важкі дні. Однак із деякими старими препаратами слід бути обережними через можливі побічні ефекти, як-от сонливість і підвищений ризик недоумства.

У тих випадках, коли медикаменти не допомагають, наступним кроком може стати імунотерапія. Під час такого лікування імунна система піддається впливу дедалі більшої кількості алергену, щоб з часом виробити до нього толерантність. Доктор Огден зазначає, що цей метод, хоча й займає багато часу, пропонує ефективне рішення на тлі погіршення сезонів алергії, які, ймовірно, посилюються зміною клімату і забрудненням повітря. Експерти наголошують на важливості консультацій із медичними працівниками для ефективного подолання проблем, пов'язаних із сезонною алергією.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі з'явилися пилкові бурі. Дослідники зауважують, що дедалі більша кількість людей стикаються з алергією.

Також Фокус писав про те, що алергія на арахіс і горіхи стане виліковною. Вчені створили революційний препарат для повного лікування алергії, і, за їхніми словами, його застосування не обмежується тільки цим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.