Згубні перекуси: смажену у фритюрі їжу пов'язали з розвитком деменції

Картопля фрі та цибулеві кільця вже давно стали звичними ласощами для мільйонів людей, проте вчені б'ють на сполох, виявивши зв'язок між олією, яка використовується для їх смаження, і розвитком деменції.

Споживання улюблених хрустких закусок, як-от цибулеві кільця та картопля фрі, може непомітно підкосити наше здоров'я, згідно з нещодавнім дослідженням. Автори дослідження, проведеного командою з Чиказького університету, занурилися у світ смаження у фритюрі та повторного використання кулінарної олії, що є звичайною практикою в багатьох ресторанах. Вони виявили, що в цій старій олії можуть міститися речовини, шкідливі для мозку, що призводить до підвищеного ризику розвитку недоумства, пише Daily Mail.

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Під час дослідження вчені годували щурів їжею, багатою на олію, яка неодноразово піддавалася повторному нагріванню. Результати виявилися вельми тривожними. Щури демонстрували значні ознаки запалення по всьому тілу, а це, як відомо, шкодить кровоносним судинам і прискорює зниження когнітивних функцій. Ба більше, у цих щурів було більше ознак пошкодження мозку, як порівняти з тими, хто сидів на іншій дієті. По суті, дослідження, попередня скорочена версія якого вже доступна для прочитання, припускає, що вживання в їжу продуктів, обсмажених у олії, що повторно використовується, може бути пов'язане з пошкодженням нейронів і зниженням когнітивних функцій.

На думку дослідників, смаження продуктів у фритюрі — це більше ніж досягнення ідеальної хрусткої скоринки, це процес, який за високої температури олії може призвести до порушення обміну речовин. Це дослідження є важливим, оскільки, за словами вчених, воно вперше у своєму роді встановлює прямий зв'язок між тривалим вживанням продуктів, приготованих у фритюрі, і збільшенням нейродегенерації. Результати дослідження було представлено на щорічній зустрічі Американського товариства біохімії та молекулярної біології в Сан-Антоніо, штат Техас.

Хоча наслідки цієї наукової роботи викликають занепокоєння, важливо пам'ятати, що ці спостереження були зроблені на щурах. Для повного ж розуміння впливу на наше здоров'я необхідні дослідження на людях. Проте команда Чиказького університету вже планує майбутні роботи в цьому напрямку. Вони мають намір з'ясувати, як олія для фритюру може впливати не тільки на деменцію, а й на інші нейродегенеративні захворювання, як-от хвороба Альцгеймера і Паркінсона, а також на психічні розлади, як-от тривога і депресія. Це може прокласти шлях до нових дієтичних рекомендацій і, можливо, до більш здорових альтернатив смаженої їжі в майбутньому.

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