Спадщина святого Молуага: шотландські археологи знайшли стародавній монастир (фото)

Легенда розповідає про незвичайну подорож святого Молуага. Скеля, на якій він стояв, відірвалася від ірландського узбережжя і перенесла його через море до того місця, яке зараз відоме як острів Лісмор в озері Лох-Лінне, графство Аргайл.

Група археологів з Історичного товариства острова Лісмор, Шотландія, виявила залишки стародавнього монастиря з каменю, що датується VII-X століттями нашої ери. Вчені вважають, що це місце засноване святим Молуагом, ірландським місіонером, який відіграв значну роль у поширенні християнства серед піктів у Шотландії, пише Heritage Daily.

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Лісмор має багату історію як релігійний центр гельського королівства Далріада, що, ймовірно, вплинуло на рішення заснувати цей монастир близько 562 року. Цікаво, що ранні християнські місіонери, такі як святий Молуаг, зосереджувалися на виділенні схожості між християнством і язичництвом, а не на їхніх відмінностях.

Легенда свідчить, що подорож святого Молуага до Лісмора була досить незвичайною. Кажуть, що скеля, на якій він стояв, відірвалася від ірландського узбережжя і перенесла його через море до того місця, яке зараз відоме як острів Лісмор в озері Лох-Лінне, графство Аргайл.

Фото: Lismore Historical Society

Після шестирічного проєкту на острові під керівництвом громади члени Історичного товариства виявили знахідки, серед яких овальна кам'яна будівля і майстерня, де ремісники виготовляли прикраси з дорогоцінних металів.

За допомогою радіовуглецевого аналізу експерти визначили, що ці споруди датуються раннім монастирським періодом, між VII та X століттями нашої ери. По-справжньому особливою є знахідка близько 120 тиглів, керамічних форм для виготовлення брошок та різноманітні різьблені вироби з каменю, дерева, кістки та рогу.

Подальший аналіз, проведений у Національному музеї Шотландії з використанням технології рентгенівського випромінювання, показав, що ці тиглі використовувалися для плавлення мідних сплавів, срібла та золота. Це свідчить про високий рівень майстерності та припускає, що монастир був витонченим і впливовим центром.

Історичне товариство Лісмора наразі займається аналізом і консервацією понад 1500 важливих артефактів з місця знахідки, які проливають світло на майстерність і діяльність, що відбувалися в цьому древньому монастирі.

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