Розкопки в Помпеях: археологи знайшли стародавній будівельний майданчик (фото)

Під час розкопок у Помпеях археологи виявили будівельний майданчик у регіоні IX. Це відкриття є важливим, оскільки дає вченим можливість вивчити будівельні техніки давніх римлян.

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Археологи, які працюють у Помпеях, зробили важливе відкриття. Під час розкопок у регіоні IX вони натрапили на римський будівельний майданчик, що розкриває давні будівельні технології, пише Heritage Daily.

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На ділянці розкопок, обмеженій вулицями Віа ді Нола на півночі, Віа Стабіана на заході та Віа дель Аббонданца на півдні, виявили залишки будівельного майданчика. Серед знахідок — інструменти, плитка, купи вапна та штабелі туфової цегли. Ці артефакти малюють яскраву картину повсякденного життя в Помпеях, застиглого в часі через виверження.

Фото: POMPEII

Експерти припускають, що цей будівельний майданчик, ймовірно, слугував для потреб будівництва та обслуговування навколишніх територій. Доказом на користь цієї теорії є знахідка матеріалів для ремонту будівлі, розкиданих у сусідньому будинку з пекарнею, відомою під назвою Рустіо Веро (Rustio Vero). Так само будівельні інструменти знаходили в різних кімнатах сусідньої будівлі, в якій колись знаходився ларарій — святилище домашніх богів.

Значення цього відкриття виходить за межі просто артефактів. Дослідники пояснюють, що ця знахідка дає унікальну можливість заглибитися в античні будівельні технології. Вивчаючи матеріали та методи, які використовували на цьому місці, вони сподіваються відкрити нові знання про римську інженерію, наприклад, про змішування вапна і римського цементу.

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Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпей, висловив захоплення розкопками, зазначивши, що вони дають рідкісну можливість зазирнути в роботу стародавнього будівельного майданчика. Це відкриття не лише збагачує наше розуміння минулого Помпей, але й відкриває двері до потенційних відкриттів про римські будівельні методи.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Лондоні. Вчені дізналися, що виявлене три десятиліття тому кладовище є місцем спочинку елітних коней, яких завозили до Англії з усієї Європи.

Також ми розповідали про частину давньоримського укріплення, виявлену у місті Аахен, Німеччина. Археологи датують її III століттям н. е.