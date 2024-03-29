Найчутливіший ніс у світі. Собаки можуть відчути спогади про минулі травми в нашому диханні

Дослідники вважають, що улюбленці можуть допомогти людям, які страждають на посттравматичний стресовий розлад.

Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч — за цей час тварини встигли заробити титул "найкращих друзів людини". Відомо, що собаки ефективні у виявленні бомб і хвороб, а також у допомозі людям у подоланні проблем із пересуванням. Тварини також можуть втрутитися до того, як у людини трапиться напад і навіть можуть відчути стрес. Як правило, улюбленці реагують на фізичні підказки, які дає людина, і намагаються допомогти, пише New Atlas.

У новому дослідженні команда з Університету Далхаузі в Новій Шотландії вирішили перевірити, чи можуть собаки допомогти людям із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) впоратися з недугою до того, як у них виникнуть спогади.

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Вчені звернулися до групи, яка брала участь у дослідженні, метою якого було побачити, як люди, які пережили минулу травму, реагували на поточні нагадування про неї. Результати цього дослідження показали, що 54% людей у цій групі відповідали клінічним рекомендаціям, які дають змогу діагностувати посттравматичний стресовий розлад.

У новому дослідженні вчені залучили 26 осіб із цих 54% як донорів аромату. Кожного з учасників попросили надіти маску і дихати спокійно, а потім зробити це повторно в той момент, коли реципієнтам нагадали про травму.

У новому дослідженні також узяли участь дві собаки, Айві та Келлі, яких команда відібрала з 25 претендентів. Науковці навчали собак розпізнавати відмінності між спокійними та напруженими зразками масок, а потім протестували собак, використавши 52 зібраних зразки (спокійне і тривожне дихання).

За словами першого автора дослідження Лаури Кііроджа, в результаті Келлі змогла розрізнити ці два запахи у 81% випадків, а точність Айві становила 74%. Дослідники вважають, що вміння Келлі в тесті було пов'язане з виділенням хімічних речовин із дихання, пов'язаних із соромом, тоді як досвід Айві корелював із тривогою.

Автори дослідження також визнають, що їхня робота, по суті, підтверджує концепцію, однак будуть потрібні додаткові дослідження, щоб провести більш масштабні тести для перевірки нещодавно виявленої у собак здатності. Однак якщо результати дослідження будуть підтверджені, надалі це дасть змогу навчити вихованців, щоб вони могли допомагати власникам у періоди загострення ПТСР.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву й екскременти.