Теорія змови: Китай відправив на Місяць секретну місію і намагається її врятувати, що відомо

Дані відстеження маневрів китайський апаратів показують, що Китай намагається врятувати схоже не зовсім вдалу місію на супутник Землі.

Китай намагається врятувати космічний апарат, який призначався для польоту на Місяць, але опинився в скрутному становищі через несправність верхнього ступеня ракети-носія, вважають експерти. Про те, що відомо про секретну китайську космічну місію, пише SpaceNews.

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Два невеликих космічних апарати, DRO-A і DRO-В були запущені в космос на ракеті-носії "Чанчжен-2C" 13 березня. Про це повідомили китайські державні ЗМІ, але незабаром вони ж заявили, що у верхньому ступені ракети-носія виникла аномалія, через яку апарати не змогли точно вийти на задану орбіту, і розпочинається процес їхньої утилізації.

Дані Космічних сил США спочатку показали, що два об'єкти перебувають на низькій навколоземній орбіті. Але наступний набір даних показав, що космічний апарат перебуває на високоеліптичній, високій навколоземній орбіті розміром 525 x 132 577 кілометрів. А 26 березня апарат перебував на орбіті розміром 971 х 225 193 км. Це вказує на те, що принаймні один апарат, а можливо, і обидва відокремилися від верхнього ступеня ракети-носія і що їхня орбіта піднялася.

За словами астрофізика Джонатана Макдауелла, мало що відомо про цю місію, але на підставі даних відстеження можна сказати, що щонайменше один апарат вийшов на задану орбіту і це схоже на те, що Китай намагається врятувати свою місію.

Ні державні ЗМІ, ні космічні агентства Китаю не заявляли, що DRO-A і DRO-B призначені для польоту на Місяць. Але в одній зі статей китайських учених, що вийшла торік, йшлося про нову технологію навігації для однойменних апаратів і вказувалося, що вони призначені для виходу на далеку ретроградну орбіту навколо Місяця. І тепер дані спостережень підтверджують це.

Китай намагається врятувати космічний апарат, який призначався для польоту на Місяць, але опинився в скрутному становищі через несправність верхнього ступеня ракети-носія, вважають експерти Фото: space.com

Пара космічних апаратів призначена для встановлення зв'язку з далекої ретроградної орбіти з іншим апаратом під назвою DRO-L, який перебуває на навколоземній орбіті. Далека ретроградна орбіта — це висока орбіта навколо Місяця, якою апарати рухаються в напрямку, протилежному обертанню Місяця навколо Землі.

Китай досі не надав оновленої інформації про свої апарати. Цілком можливо, що наступний підйом орбіти допоможе апарату досягти наміченої мети, вважають експерти. Але для цього знадобиться ще один запуск двигуна. Невідомо, наскільки сильно на місію вплине незаплановане використання палива для підняття орбіти і досягнення Місяця.

Оновлена інформація про місію може з'явитися, якщо і коли один або два апарати вийдуть на заплановану місячну орбіту. Але ця місія має підвищений ступінь секретності.

Експерти вважають, що ця місія, схоже, не є важливою частиною планів Китаю, які стосуються Місяця, і навіть якщо вона закінчиться невдачею, то це не матиме великого впливу на місячну програму КНР. Передбачається, що це, найімовірніше, випробувальна місія для перевірки нових технологій, які можуть зіграти важливу роль в освоєнні Місяця Китаєм.

Як уже писав Фокус, КНР спільно з РФ збираються створити на Місяці атомну електростанцію, яка має забезпечити енергією майбутню місячну базу.

Також Фокус писав про несподіваний вихід зі сплячого режиму японського модуля SLIM, який зміг пережити вже другу ніч на Місяці.