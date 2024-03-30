Революційне відкриття: вчені розкрили нову таємницю людської міграції з Африки

Учені виявили місце, яке стало домом для древніх людей на 20 тисяч років, після початку міграції з Африки. Це відкриття допоможе заповнити прогалини в нашому розумінні людської історії та, ймовірно, призведе до нових відкриттів.

Близько 60-70 тисяч років тому наші предки, Homo sapiens, вирушили в подорож за межі Африки, освоюючи нові території по всьому світу. Цей поворотний момент в історії людства давно інтригує вчених, проте багато деталей про те, де саме ці ранні люди оселилися за межами Африки, залишаються невловимими, пише Arkeonews.

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Однак нещодавнє дослідження проливає нове світло на цю давню міграцію. Вчені звернулися до нашого генетичного плану в пошуках підказок і виявили, що Перське нагір'я, розташоване на території сучасного Ірану, слугувало важливим центром для ранніх Homo sapiens, коли вони поширювалися за межі Африки.

Виявляється, що Перське плато було гостинним середовищем для наших предків протягом близько 20 000 років. Таке тривале перебування на плато дозволило значній популяції Homo sapiens процвітати, перш ніж вони вирушили в подальші подорожі Євразією та за її межі.

Фото: Mohammad Javad Shoaee

За словами професора Майкла Петралья, одного з науковців, які брали участь у дослідженні, Іран та Перське нагір'я відіграли значну роль у сприянні міграції Homo sapiens з Африки. Цей регіон, який охоплює частини Ірану, Туреччини та Близького Сходу, слугував головним осередком початкового розселення нашого виду.

Це відкриття не лише висвітлює важливу главу в історії людства, але й дає уявлення про нашу взаємодію з іншими давніми популяціями, такими як неандертальці. Воно допомагає розплутати складні взаємини між різними групами людей у Європі, Східній Азії та Океанії.

Леонардо Валліні, провідний автор дослідження, наголосив на важливості цього відкриття для розуміння демографічної історії нашого виду. Тим часом професор Лука Пагані відзначив важливість Перського нагір'я у формуванні міграційних шляхів людини та закликав до подальших археологічних досліджень у цьому регіоні.

Це мультидисциплінарне дослідження пропонує чіткішу картину нашого давнього минулого, заповнюючи прогалини між початковою міграцією з Африки й подальшою диверсифікацією людських популяцій.

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