Намагається втекти: найбільший шельфовий льодовик Антарктиди щодня зміщується на 8 см

У новому дослідженні вчені виявили, що найбільший шельфовий льодовик на крижаному континенті щонайменше раз на день зсувається на кілька сантиметрів.

Кліматична криза нависла над нашою планетою: 2023 рік уже став найспекотнішим за всю історію спостережень, але вчені вважають, що нинішній рік стане ще спекотнішим. Унаслідок цього під загрозою опинилися не тільки люди й все живе на суші та в океані, але також і льодовикові шапки Землі, пише Knowridge.

У віддалених регіонах Антарктиди рух льодовиків є видовищем, яке навряд чи можна помітити неозброєним оком. Однак ученим відомо, що у віддалених просторах континенту крижані потоки, по суті, діють як природні конвеєри, спрямовуючи величезну кількість льоду і відкладень до океану.

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У новому дослідженні команда з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виявила помітні щоденні зрушення на шельфовому льодовику Росса — найбільшому льодовику Антарктиди, чиї розміри можна порівняти з розмірами Франції.

Результати спостережень команди показують, що льодовик Росса переживає раптове переміщення на 6–8 сантиметрів принаймні один раз на день. Це відбувається під впливом активності крижаного потоку Вілланс.

Автори дослідження вважають, що це відкриття відіграє вирішальну роль, оскільки найбільший льодовик Антарктиди надзвичайно важливий для стабільності антарктичного льоду загалом. По суті, шельфові льодовики виступають свого роду "греблею", яка регулює потік льодовиків і крижані потоки, що потрапляють в океан.

Попередні дослідження вже показали, що обвалення шельфових льодовиків, імовірно, призведе до прискорення льодовиків Антарктиди, а також потрапляння льоду у відкритий океан. Це своєю чергою лише прискорить підвищення рівня моря на планеті.

Під час свого дослідження команда прагнула зрозуміти, як рух, викликаний крижаним потоком Вілланс, впливає на стабільність крижаного континенту загалом. Рух шельфового льодовика навряд чи можна помітити неозброєним оком, а тому вчені досі не знали про нього. Тепер команда пов'язує активність крижаного потоку з ковзанням, коли більша частина льоду раптово крениться вперед.

Автори дослідження зазначають, що цей рух льодовика Росса насправді має вельми цікавий вигляд з огляду на його масштаби. Крім того, розуміння цього процесу, за словами команди, дасть змогу краще зрозуміти баланс крижаних регіонів нашої планети, а також те, як вони реагують на зміну навколишнього середовища.

Команда також зазначає, що ці рухи шельфового льодовика навряд чи пов'язані зі змінами клімату безпосередньо. Фактично рух шельфового льодовика в Антарктиді є природним явищем, ймовірно, пов'язаним зі змінами у воді під крижаним потоком.

Водночас подібні зрушення викликають занепокоєння з приводу стабільності шельфових льодовиків Антарктиди в умовах глобального потепління. Крім того, автори дослідження вважають, що цей рух льодовиків може відігравати важливу роль у швидкості підвищення рівня земного океану.

Команда також вважає, що рух шельфових льодовиків в Антарктиді фактично може спровокувати льодотрясіння, а також появу тріщин на шельфовому льодовику. Обидві ці події є звичайною частиною життєвого циклу льодовика, проте вони також підкреслюють, наскільки крихкі та динамічні захисні льодовикові шапки Землі.

Раніше Фокус писав про те, що гігантський "вентилятор" в Антарктиді прискорюється: крижані шапки Землі впадуть раніше, ніж вважалося.