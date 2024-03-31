Людей, які швидко старіють, видають очі: як розпізнати ризик ранньої смерті

Дослідники вважають, що швидке і безболісне сканування очного яблука може допомогти медикам виявити "людей, які швидко старіють".

Тисячоліттями вчені в усьому світі намагаються знайти те, що дасть змогу сповільнити наше старіння і дасть змогу людям жити довше. Очевидно, що старіння впливає на організм кожної людини на планеті, проте однаковий вік зовсім не означає, що люди фізично деградують з однаковою швидкістю, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що ризик ранньої смерті людини можна розгледіти в її очах: автори дослідження вважають, що заглядання глибоко в очі людини може дати змогу виміряти її справжній біологічний вік. Ба більше, вчені вважають, що просте і швидке сканування очного яблука може дати уявлення про майбутнє здоров'я пацієнтів.

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У новій роботі, результати якої були опубліковані в Британському журналі офтальмології, вчені представили модель машинного навчання, яку навчили передбачати роки життя людини, просто глянувши на її сітківку — тканину в задній частині ока. Цей алгоритм виявився настільки точним, що дав змогу передбачити вік майже 47 000 дорослих середнього та похилого віку в Сполученому Королівстві в межах 3,6 року.

Результати дослідження показують, що через понад 10 років після першого сканування сітківки помер 1871 реципієнт, і ті, у кого сітківка виглядала старшою, з більшою ймовірністю потрапляли в цю групу. Алгоритм, який використовували вчені, передбачав, що сітківка людини на рік старша за її фактичний вік, у такому разі ризик смерті від будь-якої причини в наступні 11 років зростав на 2%. Водночас ризик смерті з причин, відмінних від серцево-судинних захворювань або раку, збільшився на 3 відсотки.

Автори дослідження наголошують, що їхня робота є спостережною, а тому нам досі невідомо, чим спричинений цей біологічний зв'язок стану сітківки та раннього ризику смерті. Та все ж результати виглядають переконливими й припускають, що людська сітківка надзвичайно чутлива до пошкоджень, пов'язаних зі старінням.

Передбачається, що це може бути пов'язано з тим, що в сітківці розташовані кровоносні судини та нерви — ймовірно, тому вона може повідомити нам важливу інформацію про здоров'я судин і мозку людини.

Зазначимо, що більш ранні дослідження вже показали, що клітини задньої частини людського ока здатні допомогти передбачити виникнення серцево-судинних захворювань, а також захворювань нирок та інших ознак старіння. Однак у новій роботі вчені розглядали різницю в біологічному і фактичному віці сітківки як сильний предиктор ранньої смерті.

Автори дослідження зазначають, що лише два десятки учасників їхнього аналізу померли від деменції, а тому вчені не змогли пов'язати це захворювання зі здоров'ям сітківки. Вони також зазначають, що останніми роками кількість смертей, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями, знизилася, оскільки медицина продовжує запобігати подіям, які колись були фатальними.

І все ж автори дослідження вважають, що здоров'я сітківки, ймовірно, є важливим чинником здоров'я серцево-судинної системи, проте не пов'язане зі смертю від серцево-судинних захворювань. У результаті вчені вважають, що в майбутньому просте сканування сітківки насправді зможе передбачити ризик ранньої смерті.

Автори дослідження також вважають, що різниця у віці сітківки насправді є більш точним предиктором біологічного старіння, ніж нейровізуалізація, годинник метилювання ДНК і годинник старіння транскриптома. Ба більше, ці методи також дорожчі, трудомісткі та інвазивні, ніж просте сканування сітківки, яке займає не більше 5 хвилин.

Раніше Фокус писав про те, як побороти передчасне старіння: вчені знайшли спосіб.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.