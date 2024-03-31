Готуються до Гелловіну: на дні океану знайдено крихітні панди в "костюмах скелетів" (відео)

Дослідники вперше відкрили й описали цей вид дивних істот, схожих на дитинчат панд у костюмі, лише 2024 року.

Біля узбережжя японського острова виявили абсолютно новий вид, що нагадує крихітних дітей панд у "костюмах скелетів" на Гелловін. Спочатку морські істоти були помічені дайверами, які розмістили фото в мережі, потім вчені вивчили тварин і дійшли висновку, що вони є представниками нового виду, пише Live Science.

Новий вид, що мешкає біля узбережжя японського острова, дістав назву Скелет морської асцидії панди (Clavelina ossipandae) — цей крихітний вид є асцидією і харчується планктоном та іншими крихітними істотами.

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За словами співавтора дослідження, в якому цей вид асцидій був уперше описаний, Наохіро Хасегави з Університету Хоккайдо, представники нового виду виглядають, як дитинчата панд у костюмах на Гелловін. Білі частини, що нагадують кістки і є кровоносними судинами, що проходять горизонтально через зябра істот. Чорні частини, що нагадують очі та ніс панди, є просто малюнком, але вчені не знають чому він виник.

Зазначимо, що фото цих крихітних морських скелетів-панд з'явилися у 2017 році. Учені помітили фото, опубліковані дайверами, і зрозуміли, що перед ними щось незвичайне і, ймовірно, ще невідоме науці. Після цього вчені вивчили зразки, зібрані дайверами, і підтвердили, що крихітні скелети панд є неописаним раніше видом.

Автори дослідження прозвали тварин "гайкоцу-панда-хойя", що перекладається як "скелет панди-асцидії". Зазначимо, що наукова назва крихітного виду також пов'язана з його зовнішнім виглядом: з латинської Clavelina означає "маленька пляшечка", а ossipandae походить від "os", що означає кістки, і "панда".

Як і інші асцидії, скелети панд є морськими безхребетними, що живляться фільтрами, які прикріплюються до субстрату і перекачують воду через сифони. У такий спосіб вони фільтрують з води поживні речовини, необхідні для життя. Відомо, що скелети панд максимум здатні виростати всього до 20 міліметрів завдовжки та мешкають на мілководді океану — на глибині приблизно 20 метрів.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено загадкові скам'янілості віком 500 млн років з темними смугами.