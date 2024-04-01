Учені створили вічну батарею, яка працює від кисню в тілі людини: що відомо

Це батарея всередині тіла, яку ніколи не доведеться міняти.

Різноманітні медичні імплантати, як-от кардіостимулятори, покращили життя людей, але батареї в цих пристроях згодом розряджаються, і щоб їх замінити потрібне хірургічне втручання. Але, що якби існував спосіб уникнути цього для заміни батареї? Вчені придумали можливий спосіб домогтися цього, адже вони створили батарею, яка використовує кисень у тілі людини для постійного заряджання. Результати дослідження були опубліковані в журналі Chem, пише Futurism.

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Як показують експерименти на щурах, нова батарея абсолютно безпечна для тварин, і передбачається, що подібні батареї, що живлять різні імплантати, також добре працюватимуть у тілі людини.

За словами вчених, кисень всередині тіла може діяти як катод, електрод батареї, який полегшує потік електрики, і може постійно відтворюватися за допомогою метаболізму.

Учені створили батарею з електродами із золота і натрію, які безпечні для організму людини. Ці хімічні елементи взаємодіють з киснем в організмі, виробляють електрику, а пластикова оболонка слугує бар'єром навколо батареї.

Вчені помістили натрій-кисневі батареї прямо під шкіру щурів, потім вони з'ясували, скільки електроенергії виробляють ці батареї, і виявили, що вони видають напругу від 1,3 до 1,4 вольта. У цей же час вчені стежили за життєвими показниками щурів, щоб виявити ознаки запалення, але нічого не знайшли.

За словами вчених, цієї енергії недостатньо для живлення сучасних медичних імплантатів, але це доводить, що кисень всередині тіла може допомогти зарядити біологічно безпечну батарею.

Автори дослідження зазначають, що безперервна подача кисню в організм призводить до того, що термін служби батарей може не обмежуватися терміном служби їхніх матеріалів. Тепер учені хочуть створити нову версію таких батарей, які будуть потужнішими, але при цьому безпечними для внутрішніх частин тіла.

Якщо вдасться провести успішні експерименти на людях, то кардіостимулятори та інші медичні імплантати можуть працювати вічно, принаймні до смерті їхнього носія, вважають учені.

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