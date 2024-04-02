Зірки з темної матерії, що вибухають, можуть підтвердити теорію 47-річної давності

Енергія, що звільнилася внаслідок одного такого вибуху, буде набагато сильнішою, ніж енергія від вибуху наднової.

Темну матерію, невловиму форму матерії, астрофізики продовжують шукати протягом кількох десятиліть. Хоча вона невидима, але має величезний вплив на галактики за допомогою гравітації. Автори нещодавнього дослідження, опублікованого в журналі Physical Review D, вважають, що темна матерія створює зірки, що вибухають, пише Inverse.

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Астрономи вважають, що темна матерія взаємодіє з гравітацією і її частинки між собою також взаємодіють за допомогою цієї сили. Деякі вчені припускають, що темна матерія складається з гіпотетичних масивних частинок під назвою вімпи, але цьому немає поки що доказів. Тому останніми роками астрофізики вирішили, що темна матерія може складатися з гіпотетичних легких частинок під назвою аксіони, теоретичне обгрунтування яким уперше було запропоновано 1977 року.

Якщо вімпи не можуть з'єднуватися разом і створювати невеликі об'єкти, то аксіони можуть це робити, вважають автори дослідження. Як показують розрахунки, аксіони можуть з'єднатися разом дуже щільно відповідно до правил квантової механіки. Вчені вважають, що аксіони можуть перебувати в такому агрегатному стані речовини, як конденсат Бозе-Ейнштейна, і створювати своєрідні зірки.

Учені вважають, що такі зірки можуть мати розміри середньостатистичної звичайної зірки, але вони є нестабільними, а тому існують недовго і вибухають. Енергія, що звільнилася внаслідок одного такого вибуху, буде набагато сильнішою, ніж енергія від вибуху наднової. Учені вважають, що слід від такого вибуху можна виявити.

Науковці вважають, що такі зірки можуть мати розміри середньостатистичної звичайної зірки, але вони є нестабільними, а тому існують недовго і вибухають Фото: Inverse

Згідно з дослідженням, вибух зірки з темної матерії буде випускати випромінювання і його можна виявити завдяки його впливу на звичайну матерію. Це відкриття дасть змогу зрозуміти, з чого насправді складається темна матерія і чи складається вона з аксіонів.

Звичайно, немає жодної гарантії, що темна матерія складається з аксіонів, адже вімпи також можуть бути частинками цієї невидимої речовини. Деякі астрофізики припускають, що темна матерія, яка складається з вімпів, також може створювати так звані темні зірки. Але в цьому випадку, зірки складаються з водню і гелію, але їх живить саме темна матерія.

Проте інтерес до аксіонів зростає, і існує безліч планів щодо їх виявлення. Наприклад, деякі астрофізики вважають, що аксіони перетворюються на фотони, коли проходять через магнітне поле, тому їх можна виявити під час спостереження за нейтронними зірками.

Як уже писав Фокус, згідно з новою теорією, люди не змогли б з'явитися без гравітаційних хвиль. Для появи життя потрібні всього кілька хімічних елементів, але для появи людини потрібно щось більше, вважають вчені.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову галактику-супутник у Чумацького Шляху. Але цей об'єкт зовсім не схожий на галактику, адже він дуже маленький і дуже тьмяний. Вчені вважають, що це відкриття кидає виклик теоріям про формування галактик.