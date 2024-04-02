NASA відправить під час повного сонячного затемнення три ракети: навіщо це потрібно (відео)

Вчені відправлять ракети у верхні шари атмосфери Землі, коли частина нашої планети зануриться в повну темряву.

8 квітня деякі частини Північної Америки поринуть у темряву, адже Місяць повністю закриє собою Сонце під час повного сонячного затемнення. Вчені з NASA збираються повною мірою скористатися кількома хвилинами повної темряви і запустять одразу три ракети з науковими приладами у верхні шари атмосфери. Вчені хочуть з'ясувати, як тимчасове блокування сонячного світла впливає на повітряну оболонку Землі, пише IFLScience.

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Відомо, що перехід від дня до ночі спричиняє різку зміну температури, але вчені мало знають про те, як короткі періоди темряви впливають на частину нашої атмосфери під назвою іоносфера. Вона знаходиться на висоті від 90 до 500 км над поверхнею планети і протягом дня піддається впливу сонячного світла.

Сонячне світло, звісно, впливає на всі частини атмосфери, але іоносфера є творінням цього світла. Фотони високої енергії розділяють атоми на електрони та позитивно заряджені іони. Вночі вони рекомбінуються, тому іоносфера зменшується. Погодні умови в нижніх шарах атмосфери також відіграють свою роль, створюючи складнішу картину.

За словами вчених, іоносфера є електрифікованим регіоном, який відбиває та заломлює радіосигнали, а також впливає на супутниковий зв'язок. Тому розуміння процесів, які відбуваються в іоносфері мають важливе значення.

Ракета NASA була запущена під час часткового сонячного затемнення в жовтні минулого року, щоб вивчити, як раптове падіння рівня сонячного світла впливає на верхні шари атмосфери Землі Фото: NASA

Під час сонячних затемнень у вчених з'являється шанс отримати набагато більше інформації. І 8 квітня під час повного сонячного затемнення NASA відправить в атмосферу відразу три ракети з науковими приладами. Вони вивчатимуть іоносферу на висоті 420 км під час піку затемнення, а також за 45 хвилин до цього і через 45 хвилин після астрономічного явища.

У жовтні минулого року вчені з NASA відправили ракети в іоносферу під час часткового сонячного кільцевого затемнення і з'ясували, що зниження рівня сонячного світла викликало спотворення, здатні вплинути на радіо- і супутниковий зв'язок. Тепер вони хочуть повторити той самий експеримент і з'ясувати, чи з'являються такі самі спотворення на тій самій висоті і чи зберігається їхній масштаб.

Минулі спостереження виявили атмосферні хвилі, які впливають на всю траєкторію затемнення, а також більш локалізовані спотворення, які можуть заважати проходженню радіосигналів. Зміни в атмосфері фіксувалися завдяки зміні температури та щільності плазми.

Цього разу прилади на ракетах порівнюватимуть щільність заряджених і нейтральних частинок у трьох точках під час повного сонячного затемнення.

Як уже писав Фокус, мільярди років тому на Землі виник льодовиковий період, який тривав кілька сотень мільйонів років. Водночас на планеті вимерли майже всі живі істоти і винуватцем цього став кисень.

Також Фокус писав про те, що фізики з Південної Кореї стали ще на крок ближче до розробки необхідних технологій для отримання термоядерної енергії, яка живить Сонце.