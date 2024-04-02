Жили багато століть тому: німецькі археологи зробили відкриття Латенської культури (фото)

Поблизу Верне археологи виявили середньовічні садиби, які датуються IX століттям н. е. Окрім цього дослідники знайшли стародавні поховання, які датуються кінцем залізного віку.

Археологи з Регіонального об'єднання Вестфалія-Ліппе (LWL) під час розкопок поблизу міста Верне у Північному Рейні-Вестфалії, Німеччина, виявили залишки середньовічних садиб і поховань залізного віку. Ці знахідки дають змогу зазирнути в життя людей, які жили в цьому регіоні багато століть тому, пише HeritageDaily.

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Розкопки виявили наявність ранньосередньовічних садиб з житловими будинками, що датуються кінцем IX століття нашої ери. Крім того, виявлено такі споруди, як хліви, колодязі та ямні будинки.

Такі будівлі, побудовані частково під землею, слугували різним цілям, зокрема для зберігання продуктів харчування, а іноді навіть як житла.

Фото: LWL

У середньовічний період територія навколо заплави Ліппе була густо заселена селянськими садибами завдяки родючим ґрунтам, що забезпечували мешканцям регіону засоби до існування.

Окрім садиб, археологи виявили кілька поховань, що датуються залізним віком. Ці могили містять кремовані останки, покладені в могильні ями, разом із залишками поховальних вогнищ та іншими поховальними жертвоприношеннями.

На основі даних датування вважається, що ці поховання належать до Латенської культури, групи, яка процвітала в кінці залізного віку.

Дослідники прагнуть продовжити розкопки в надії знайти більше підказок про минуле. Одне з ключових питань, на яке вони сподіваються отримати відповідь, — чи існують інші сліди поселень того ж періоду, які чекають на відкриття.

Ці археологічні дослідження не лише збагачують наше розуміння минулого, але й дають цінну інформацію про те, як жили стародавні суспільства і як вони взаємодіяли з навколишнім середовищем.

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