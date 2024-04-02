Політ на Марс у 2 рази швидше: Китай майже створив космічний ядерний двигун

Учені вважають, що астронавти на космічному кораблі з ядерним двигуном доберуться до Марса за 3 місяці.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Scientia Sinica Technologica, китайські вчені створили ядерний реактор, який дасть змогу космічному кораблю скоротити подорож на Марс у 2 рази, пише Freethink.

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Більшість сучасних ракет-носіїв мають хімічні двигуни, які створюють тягу за рахунок займання суміші палива і рідкого кисню. Тяга створюється за рахунок викиду газу з сопла ракети. Хоча поки що це єдині транспортні засоби для досягнення космосу, у майбутньому їх можуть замінити космічні кораблі з ядерними двигунами.

Коли відбувається поділ атомів, то виділяється величезна кількість енергії у вигляді тепла. Зараз ядерний поділ використовують для вироблення електроенергії на АЕС, але аерокосмічні інженери по всьому світу шукають способи використовувати ядерний поділ для створення тяги в космічних кораблях.

Автори дослідження кажуть, що Китай планує розпочати реалізацію місій у глибокий космос, зокрема це стосується не лише пілотованих польотів на Місяць, а й на Марс. Також китайські вчені вважають, що ядерні двигуни дадуть змогу швидко досягти поясу астероїдів, Юпітера і навіть зовнішньої частини Сонячної системи.

Учені вважають, що астронавти на космічному кораблі з ядерним двигуном доберуться до Марса за 3 місяці Фото: NASA

Передбачається, що космічний корабель з ядерним двигуном буде в 2-5 разів ефективнішим, ніж хімічні двигуни. Виходячи з цього пілотований політ на Марс замість 7 місяців займе 3 місяці. Таким чином астронавти не тільки швидше доберуться до Червоної планети, але це скоротить ризик значного негативного впливу космічного випромінювання і мікрогравітації на їхнє здоров'я.

Китайські вчені повідомили, що вони створили новий ядерний реактор, призначений для космічних польотів, і він уже пройшов початкові наземні випробування. Реактор має потужність 1,5 МВт і його можна помістити в космічний корабель, який виведе на орбіту звичайна ракета-носій. Вчені перевірили систему охолодження реактора, його здатність протистояти корозії та багато іншого. Для забезпечення тепла під час наземних випробувань використовували зовнішнє джерело живлення. Але головні випробування з ядерним поділом відбудуться в найближчому майбутньому.

Китайські вчені вважають, що ядерні двигуни дадуть змогу швидко досягти поясу астероїдів, Юпітера і навіть зовнішньої частини Сонячної системи Фото: NASA

Відомо, що в США компанія Lockhead Martin займається створенням космічного корабля з ядерним двигуном, який має бути представлений у 2027 році. Чи випередить Китай американців поки що не ясно, але якщо одна з цих країн доб'ється успіху, то це зробить революцію в космічних подорожах.

Як уже писав Фокус, цього року на космічних апаратах буде випробувано двигун, який працює на термоядерному синтезі, тобто не на поділі атомів, а на їхньому злитті. Цей двигун створила компанія зі США.

Також Фокус писав про те, що придумано найкращий спосіб покинути Сонячну систему і потрапити в міжзоряний простір. Автори дослідження представили найкращі маршрути для виведення космічного корабля за межі сфери впливу Сонця.