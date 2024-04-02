Люди насправді п'ють занадто багато води, не підозрюючи цього: у чому тут справа

Дослідники дійшли висновку, що, намагаючись підтримати водний баланс, люди насправді споживають набагато більше води, ніж нам потрібно.

Про підтримання водного балансу і необхідність гідратації говорять багато і давно. Раніше аксіомою вважали необхідність споживання 8 склянок води на день, але, на щастя, ця теорія була давно спростована. Попри необхідність споживання достатньої кількості води на день, вчені дійшли висновку, що люди насправді щодня випивають набагато більше рідини, ніж нам необхідно насправді, пише Inverse.

Вода справді важлива для нашого організму, до того ж для всіх його систем: починаючи від гарного випорожнення до правильної температури тіла та здоров'я суглобів. Однак нам слід уважніше ставитися до того, скільки рідини ми споживаємо насправді.

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Річ у тім, що більшість продуктів містять деяку кількість води, а тому правильне харчування фактично забезпечує значну гідратацію нашого організму. Дослідження 2007 року, опубліковане в Журналі Американського коледжу харчування, а також Європейське дослідження гідратації 2016 року засвідчили, що 20-25% води надходять до нашого організму з їжі. Фактично наше харчування виконує подвійну функцію: забезпечує організм поживними речовинами та зволожує.

Не дивно, що фрукти та овочі фактично є "водяними бомбами", але різниця між ними може бути дивовижною. Наприклад, диня, полуниця, кавун, салат, капуста, селера, шпинат, солоні огірки та варений гарбуз на 90-99% складаються з води. Далі йдуть йогурт, яблука, виноград, апельсини, морква, груші, ананаси та варена броколі — вони містять 80-89% води.

Свіжі огірки складаються з води на 96%, а салат айсберг перевершує іншу листову зелень за вмістом води. До овочів з високим вмістом води також відносяться помідори, солодкий перець, цвітна капуста і гриби.

Дослідники радять наповнювати половину нашої обідньої тарілки овочами та фруктами, що може гарантувати споживання від чверті до однієї п'ятої добової норми споживання води. Крім того, ваш організм отримає харчові волокна, які також важливі для нашого травлення, як і гідратація.

У результаті вчені дійшли висновку, що всі ці продукти самі по собі не зволожують організм, проте можуть містити більше води, ніж ми думаємо. У 2010 році дослідники також опублікували список вельми цікавих продуктів, які також містять велику кількість води:

піца — 40-49%;

морозиво — 60-69%;

сир чедер — 30-39%;

масло — 10-19%.

Водночас базові олії та цукор не містять води, а тому заправка для сала навряд чи зможе додати йому вологи. У такий спосіб науковці підкреслюють, що насправді люди отримують велику кількість води з їжі — як правило, йдеться про 20-25%.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи дійсно потрібно пити 8 склянок води на день.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.