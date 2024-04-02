Жили ще в залізному віці: археологи виявили галльське поселення у Франції (фото)

У Франції археологи виявили кругле поселення, яке існувало між VIII і V століттями до нашої ери і складалося з близько 20 хатин. Дослідники знайшли його завдяки технології LiDAR.

Завдяки супутниковим знімкам археологи виявили в Кап д'Еркі, Франція, залишки круглого села залізного віку. Це стародавнє галльське поселення, яке існувало між VIII і V століттями до нашої ери, складалося з близько 20 хатин, пише Arkeonews.

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Галли — це кельтський народ, який розселився по регіонах, відомих нам сьогодні як Франція, Західна Німеччина, Північна Італія та Бельгія. Їхнє суспільство хліборобів жило завдяки землі і об'єднувалося в різні племена, кожне з яких мало власних вождів і звичаї.

Фото: Côtes d’Armor de Département

Ці галльські племена діяли незалежно, об'єднуючись лише в часи гострої потреби. Наприклад, так сталося під час Галльських воєн, коли Юлій Цезар та його римські війська пронеслися через Галлію у своїх завоюваннях.

Археологи виявили поселення завдяки технології LiDAR, скорочено від Light Detection and Ranging — виявлення та визначення дальності світла, що використовує лазери для сканування місцевості, створюючи детальні 3D-реконструкції. LiDAR допомагає виявляти приховані структури, поховані під поверхнею землі, і все це без порушення ґрунту.

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