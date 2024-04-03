Секрет шульги розгадано: вчені знайшли те, що змушує домінувати ліву руку

Дослідники вважають, що виявили ген, який кодує білок, що може частково відповідати за ліворукість.

Рука, якою ми схильні користуватися, є вираженням асиметрії нашого мозку: якщо домінує ліва півкуля, ви правша, якщо права — ви лівша. Уже відомо, що ця асиметрія починає проявлятися під час розвитку плода, проте вчені досі не могли зрозуміти, що саме її спричиняє, пише Inverse.

Якщо асиметрія починає формуватися на стадії розвитку плода, це вказує на генетичну причину. У новому дослідженні команда нейробіологів із Нідерландів зосередилася на тому, щоб знайти причину, через яку виникає асиметрія.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені використовували людський екзом — послідовність всіх білково-кодованих геномів геному, щоб розгадати цю таємницю. Команда використовувала набір даних, узятий з Біобанку Великої Британії, загалом було вивчено понад 300 000 геномів правші та 30 000 геномів лівші. Під час свого аналізу вчені намагалися знайти рідкісні генетичні варіанти, що змінюють білок і пов'язані з домінуванням рук. У результаті їм вдалося знайти "винуватця" — ген TUBB4B.

Нейробіологи виявили, що цей ген кодує тип білка, відомий як тубулін, який будує циліндричні мікротрубочки. У всьому екзомі людини саме він демонструє значний зв'язок із ліворукістю. У результаті вчені припустили, що саме мікротрубочки можуть мати вирішальне значення для асиметрії людського мозку, пов'язаної з домінуванням рук.

Цікаво, що мікротрубочки являють собою крихітні клітинні структури, але. Схоже, все одно можуть впливати на домінування рук. Наприклад, відомо, що вони допомагають нам будувати вії або клітинні органели, що забезпечують рух. Автори дослідження стверджують, що вії можуть стати механізмом асиметрії цілісних клітин, а це в кінцевому підсумку може вплинути на розвиток мозку людини.

Варіанти генів здатні модифікувати тубулін, фактично впливають на те, як ген кодує білки, що будують крихітні мікротрубочки, спотворюючи їхню форму і рух клітин. Під час дослідження вчені виявили, що ген TUBB4B у 2,7 раза частіше має рідкісні варіанти кодування у шульг, а це означає, що в шульг більш ніж удвічі вища ймовірність наявності рідкісного кодувального варіанту цього гена, який виробляє різні тубуліни. Простіше кажучи, те, як ген кодує білок, що будує мікротрубочки, корелює з домінуванням рук у людей.

Однак учені також виявили, що не всі шульги, чий геном був вивчений ученими, мають цей рідкісний варіант кодування. Насправді він лише збільшує шанси стати шульгою. Результати засвідчили, що лише менш ніж 1% від загальної чисельності населення, проаналізованого вченими, мав цей рідкісний варіант TUBB4B, що змінює білок.

Автори дослідження визнають, що зв'язок між генами, які кодують білок мікротрубочок, і домінуванням рук все ще залишається не до кінця ясним. Однак їхня робота показує, що розгадка шульг полягає саме в цьому конкретному гені та його варіантах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, хто розумніший: лівші чи правші.