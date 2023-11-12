Діаметрально рівні: вчені з'ясували, чи правда, що шульги краще орієнтуються в просторі

У новому масштабному експерименті вчені вдалися до допомоги комп'ютерної гри, від початку розробленої для пошуку деменції, для визначення правдивості усталеної думки про те, що шульги мають набагато більш розвинені просторові навички.

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Нещодавнє дослідження, проведене Університетом Йорка та Університетським коледжем Лондона, не виявило суттєвих відмінностей у просторових навичках шульг і правшів. Такий висновок було зроблено після аналізу даних понад 420 тис. учасників із 41 країни, які грали у відеогру "Sea Hero Quest". Гра, призначена для оцінки здатності до просторової навігації, дала змогу зібрати вичерпні демографічні дані та дані про рухові звички, пише Medical News.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Пабло Фернандеса-Веласко з Йоркського університету, дало змогу використовувати людей, які беруть участь у грі, для стандартизації тестування на різноманітній і великій вибірці. Незважаючи на припущення, що існували раніше, і непереконливі дослідження про те, що шульги можуть володіти вищими просторовими навичками, це масштабне дослідження не виявило жодних доказів на користь цього твердження.

Просторові навички, що мають вирішальне значення для сприйняття та навігації у фізичному оточенні, не домінують у жодній із півкуль мозку. Відсутність чіткого домінування залишала наукову спільноту в невіданні щодо можливого зв'язку між просторовими навичками та рукостисканням. У дослідженні також брали до уваги такі чинники, як вік, стать та освіта, і було зроблено висновок, що вони не впливають на зв'язок між перевагою руки та вищеописаними навичками.

Учасники дослідження грали в гру "Sea Hero Quest" — додаток, спочатку розроблений для вивчення деменції. Гра передбачає керування човном у певних місцях за картою, що надається гравцям. У дослідження були включені тільки ті, хто досяг 11-го рівня.

Цікаво, що відсоток шульг серед учасників становив 9,94%, причому ліворукість частіше трапляється у чоловіків, що відповідає загальним тенденціям у популяції. Доктор Фернандес-Веласко наголосив на важливості продовження досліджень у царині пізнання, припустивши, що якщо великомасштабні просторові навички можуть не відрізнятися залежно від руки, то інші аспекти, як-от стиль навігації щодо навколишнього середовища, можуть показати відмінності.

Раніше Фокус писав про вплив дієти на якість нашого нічного відпочинку. Взаємозв'язок між харчуванням і загальним станом здоров'я добре відомий, але нове дослідження дало змогу звернути увагу на те, як вибір продуктів харчування може вплинути на якість сну.

Також Фокус писав про те, що регулярний короткий сон протягом дня може уповільнити старіння мозку. Нове наукове дослідження показує, що регулярні короткі періоди сну можуть потенційно знизити ризик розвитку деменції та інших когнітивних захворювань.

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