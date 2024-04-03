Уламок із Міжнародної космічної станції впав на будинок жителя США: що кажуть у NASA (фото)

Великий циліндричний металевий об'єкт, вагою майже 1 кг, пробив дах і підлогу двоповерхового будинку жителя штату Флорида.

Експерти вважають, що металевий предмет циліндричної форми, вагою майже 1 кг, який пробив дах і підлогу двоповерхового будинку жителя міста Неаполь, штат Флорида, може бути сміттям, викинутим з Міжнародної космічної станції (МКС). NASA веде розслідування інциденту і поки що не дає точної відповіді про походження предмета, що впав, пише The Guardian.

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Житель Флориди Алехандро Отеро, який перебував удома разом зі своїм сином, заявив про те, що на його дім упав великий металевий предмет, який, як він вважає, прибув із космосу. І з цим погоджуються деякі експерти, які припускають, що цей предмет може бути частиною вантажного піддону для батарей, який викинули з МКС ще 2021 року, після модернізації станції, коли відбулася заміна старих батарей на нові. Відтоді об'єкт вагою 2,9 тонни кружляв на орбіті. 3 роки тому NASA повідомило, що це наймасивніший шматок космічного сміття, який коли-небудь викидали з космічної станції.

Мешканець Флориди Алехандро Отеро, який перебував удома разом зі своїм сином, заявив про те, що на його будинок упав великий металевий предмет, який, як він вважає, прибув із космосу Фото: X (Twitter)

Космічне командування ВПС США за кілька хвилин до падіння об'єкта на будинок Отеро, зафіксували входження в атмосферу над штатом Флорида великого уламка космічного сміття, але що саме це було наразі невідомо.

Деякі експерти припускають, що цей предмет може бути частиною вантажного піддону для батарей, який було викинуто з МКС ще 2021 року, після модернізації станції, коли відбулася заміна старих батарей на нові Фото: wikipedia

Астроном Гарвард-Смітсонівського інституту Джонатан МакДауелл припускає, що саме вантажний піддон з МКС увійшов в атмосферу і згорів не повністю, і частина його уламків впала на поверхню планети. Представники NASA вже зайнялися розслідуванням інциденту і намагаються з'ясувати, чи дійсно цей циліндричний предмет належав колись МКС. Але поки що жодних підтверджень цьому немає.

Металевий предмет пробив підлогу будинку жителя Флориди Фото: X (Twitter)

Алехандро Отеро тепер хоче, щоб хтось відшкодував йому завдані збитки. Хоча самі батареї належали NASA, але їх доставив вантажний піддон, який був запущений японським космічним агентством. І це ускладнює завдання у визначенні того, хто відповідатиме за подібний інцидент.

За словами Мішеля Хенлона з Університету штату Міссісіпі, якщо цей предмет належить не NASA, і він упав на Землю і заподіяв шкоду, то відповідати за це повинна країна, яка відправила його в космос.

Алехандро Отеро зробив фотографію пробитого даху будинку Фото: X (Twitter)

За даними Європейського космічного агентства, деякі частини вантажного піддону могли б досягти поверхні Землі, але ризик потрапляння таких уламків у людину неймовірно малий. З іншого боку, подібні входження в атмосферу космічного сміття трапляються дуже часто, але більшість таких уламків згорають і не досягають поверхні планети.

У NASA пообіцяли найближчим часом з'ясувати, чи має металевий предмет, що впав на будинок жителя Флориди, стосунок до МКС і чи взагалі прибув він із космосу.

Як уже писав Фокус, NASA створить нову систему відліку часу на Місяці. Космічному агентству доручили встановити узгоджений місячний час, щоб допомогти майбутнім місіям на супутнику Землі.

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