Посадили у СІЗО: родичку нардепа Гончаренка підозрюють у привласненні землі у Затоці (фото)

За версією СБУ, депутат Одеської облради разом із дружиною намагалися привласнити приміщення пошти та заволодіти 280 га землі. Олексій Гончаренко заявив, що в Офісі президента йому пропонували "все вирішити".

Співробітники служби безпеки України підозрюють депутата Одеської обласної ради та його дружину у спробі незаконно заволодіти приміщенням АТ "Укрпошта" та привласнити близько 280 га землі сільгосп призначення у селищі Затока Одеської області. Про це у понеділок, 1 травня, повідомили у пресцентрі СБУ.

Слідчі з'ясували, що подружня пара підробила документи на право власності через "свого" нотаріуса — зареєстрували земельну ділянку на підставних осіб. Потім підозрювані передали державне майно своїй фірмі.

Фото: прес-служба СБУ Фото: прес-служба СБУ Фото: прес-служба СБУ

У СБУ вважають, що йдеться про майно на десятки мільйонів гривень. Будинки пошти та прилегла територія у курортному селищі повернули у власність держави, а ділянки заарештували.

Народному обранцю повідомили про підозру у підробці документів, шахрайстві та злочинній змові одразу за трьома статтями. За рішенням суду його помістили до слідчого ізолятора з можливістю вийти під заставу у розмірі 24,5 мільйона гривень.

Дружині депутата та його помічнику повідомили про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації. Обох взяли під варту із заставою у 8 мільйонів гривень для кожного.

Затримана — родичка нардепа Олексія Гончаренка

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 1 травня повідомив, що затримана доводиться йому троюрідною сестрою. Він також уточнив, що має четверо неповнолітніх дітей.

На думку Гончаренка, його родичку затримали за те, що він критикує голову Офісу президента України Андрія Єрмака.

"За що? За те, що я намагаюся боротися за військові виплати, за те, що порушую питання строковиків, відпусток і взагалі критикую Єрмака... Це політичний тиск на мене. Особливо через те, що скоро буде засідання Ради, де мають розглядати повернення виплат 30 тисячам військовим", — написав Гончаренко.

За словами нардепа, його р

Проте нардеп стверджує, що з ним намагалися домовитись представники ОП. Крім того, парламентар пригрозив Єрмаку тюремним терміном.

"Все можна вирішити. Просто помовчи про 30 тисяч. Не критикуй Єрмака. І завтра вже всіх відпустять із СІЗО і все буде дуже добре. Клоуни, я сказав це по телефону, я говорю це і зараз: передайте вашому засланому Єрмаку, що він вирішить все тільки на нарах, вирішуватиме компот чи узвар на вечерю: "Вирішали", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, 25 квітня СБУ заарештувала активи дружини підозрюваного в держзраді проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Раніше, 20 квітня, повідомлялося, що СБУ заарештувала активи екснардепа Вадима Новинського на більш ніж 144 млн гривень. Політик намагався уникнути санкцій, і для цього перереєстрував власні газодобувні підприємства на кількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані із країною-агресором.