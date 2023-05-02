В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти

На підставі витягу з реєстру українці, чиї рідні зникли безвісти, зможуть звертатися до Пенсійного фонду, щоб мати можливість оформити пенсію у разі втрати годувальника для непрацездатних членів сім'ї.

З 2 травня в Україні розпочинає роботу Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, куди вноситимуть усі дані про зниклих людей. Про це повідомляє офіційна пресслужба Мінреінтеграції України.

Реєстр розроблено Міністерством внутрішніх справ України спільно з Уповноваженим по зниклих безвісти, службою Мінреінтеграції та іншими відомствами.

Відомство вказує, що в реєстрі буде зібрано та централізовано всі дані про зниклих безвісти українців: ПІБ, місце та дата народження, сімейний статус, місце проживання, час зникнення, територія на якій сталося зникнення та всі відомі обставини про зникнення людини.

Додатково в реєстрі буде вказано інформацію про наявність або відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також іншу інформацію, яка б сприяла розшуку зниклої особи.

Зазначено, що через місяць, після внесення відповідної інформації до реєстру, родичі зниклої людини зможуть отримати відповідну підтримку, яка б підтверджувала статус зниклого. Також на підставі витягу з реєстру люди зможуть звертатися до Пенсійного фонду, щоб мати можливість оформити пенсію у разі втрати годувальника для непрацездатних членів сім'ї.

"Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Тільки взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якнайшвидше розшукати зниклих", — зазначив Уповноважений Олег Котенко.

В Україні з початку повномасштабної війни десятки тисяч людей вважалися зниклими безвісти. Офіційно підтверджено, що близько 23 тисяч, яких вважають зниклими безвісти, зникли внаслідок воєнних дій в Україні.

Нагадаємо, на початку лютого Фокус дізнавався, як члени сімей українських захисників, активно вмикаючись у процес, змогли розшукати своїх зниклих безвісти рідних.

18 квітня омбудсмен Олег Котенко повідомив, що близько 60-65% українських захисників, які вважаються зниклими безвісти, перебувають у полоні в окупантів.