Похолодання та заморозки: синоптик поділилася прогнозом погоди

У середу, 3 травня, у західних регіонах уже розпочнеться похолодання, тоді як на решті території України повітря місцями прогріється до +22.

До України наближається атмосферний фронт, який принесе дощі та похолодання, а наприкінці тижня можливі заморозки. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

З її слів, із заходу до нас наближається хмарність атмосферного фронту, яка зумовить сьогодні, а скоріше завтра короткочасні дощі у західних регіонах. На решті території України 3 травня утримається суха погода.

"Температура повітря в Україні протягом дня середи досягатиме +14…+22 градусів, у західних областях почнеться її зниження, місцями до +12…+15 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз Гідрометцентру на 3 травня

Діденко зазначила, що в Києві сьогодні – сонячно та тепло, а в середу буде ще тепліше – до +20 градусів, разом з тим збільшиться хмарність.

За її прогнозом, 5 травня пройдуть дощі, 6-7 травня знову похолодає.

"У ніч на 7 травня (на неділю) на півночі України, включно з Київщиною, є ймовірність заморозків", – додала синоптик.

Нагадаємо, у деяких регіонах України заморозки були наприкінці минулого тижня із 28 по 30 квітня. Водночас в інших областях прогриміли весняні грози та пройшли теплі дощі.

А 26 квітня, на Прикарпатті випав сніг і розігралася завірюха. Так, село Сенечів на Івано-Франківщині перетворилося на справжню зимову казку. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежено до 30 метрів. Температура повітря опустилася до 5 градусів нижче нуля, мела хуртовина.