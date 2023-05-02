В Україні влітку запрацює єдиний реєстр зброї: купити та продати пістолет буде простіше

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, головне — проконтролювати зброю, яка є в обороті. Сьогодні це понад мільйон одиниць, крім трофеїв з фронту.

В Україні в кінці червня запрацює Єдиний реєстр зброї, це значно спростить процес її придбання та продажу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке опубліковане 2 травня.

Кожен власник зброї матиме особистий електронний кабінет з усіма даними – термінами перереєстрації, перевірками та відомостями щодо купівлі-продажу.

"При купівлі зброю можна буде обрати та замовити, не ходячи ні до підрозділів дозвільної системи, ні до магазину. Буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї. Ми мінімізуємо можливі корупційні ризики щодо придбання та реєстрації зброї", — пояснив глава МВС.

Головна мета створення єдиного реєстру, за словами Клименка, це контроль за зброєю, яка є у зверненні. На сьогодні це 1 млн та 300 одиниць без трофейної зброї.

Реєстр допоможе правоохоронцям контролювати розповсюдження зброї. А суб'єкти господарювання зможуть вносити до бази всю зброю, яка є на складах та продається. У найбільших магазинах зброї знаходиться приблизно 70 тис. одиниць різного виду зброї, підрахував міністр.

"Ми анонсували запуск роботи Єдиного реєстру на 23 червня 2023 року. За кілька тижнів вже запускаємо його у тестовому варіанті", — додав Клименко.

Зброя з фронту: гранати людям не повернуть

Першим піде до єдиного реєстру зброя, яка вже була зареєстрована в українських базах. Це стосується і зброї, яка прийшла з фронту та потрапила до рук українців.

"Наприклад, що потрапила нашим військовим чи громадянам після російських обстрілів тих чи інших об'єктів. Ми хочемо, щоб вся ця зброя зараз була просто зареєстрована в органах поліції, вона повертатиметься громадянам до закінчення воєнного стану. Зброї досить багато на руках, для нас головне – врахувати його", — заявив Клименко.

Гранати людям не повертатимуть, оскільки це вважається зброєю з підвищеним ступенем загрози. Список зброї та боєприпасів, які не можуть бути на руках у громадян, чітко визначено. Наприклад, це гранатомети, міномети та ті ж гранати, пояснив Клименко.

"Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Буде визначено термін, думаю, кілька місяців, за який громадяни повинні принести зброю до органів поліції чи суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін, наприклад", — розповів міністр.

Вся зброя, видана органами МВС на початку повномасштабної війни з РФ, врахована повністю.

Нагадаємо, що у серпні минулого року американський канал CBS News з'ясував, скільки західної зброї доходить до ЗСУ. Журналісти стверджують, що показник не перевищує 30%.

Радник голови ОП Михайло Подоляк упевнений, що такі матеріали не з'являються просто так. Російські пропагандисти роблять такі вкиди задля дискредитації України та зриву постачання озброєння.