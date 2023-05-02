Перший день після війни: у МВС розповіли, що чекає на Україну після перемоги

У документі під назвою "Безпечна країна" буде прописано механізми покращення криміногенної ситуації, забезпечення фізичної та ментальної безпеки українців, а також різнопланові заходи для реабілітації та ресоціалізації ветеранів.

Профільні міністерства розпочали роботу над документом під кодовою назвою "Безпечна країна", в якому йдеться про те, як житимуть українці після закінчення російсько-української війни. На цьому наголосив глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке було опубліковано 2 травня.

"Соціальні, економічні проблеми, викликані війною, змушують нас готуватися до першого дня після перемоги. Тому сьогодні ми готуємо всеосяжний документ – це буде або стратегія, або закон про те, як житиме країна після війни", — сказав Клименко.

Глава профільного міністерства також розповів, які саме сфери життя регулюватиме документ "Безпечна країна".

Стратегія "Безпечна країна": що вона передбачає

Насамперед документ буде спрямований на боротьбу з криміногенною обстановкою в Україні. За словами Клименка, особливо важким у цьому плані буде перше десятиліття після закінчення бойових дій. Тому країна вже потребує дієвих механізмів, які б не допустили вільний обіг зброї.

Крім того, потрібно буде забезпечувати безпечне перебування у навчальних закладах, на вулицях, у торгових центрах, на вокзалах та на зупинках.

"Це буде або стратегія, або закон про те, як житиме країна після війни, як нам побудувати та утримати безпечне середовище всередині нашої країни", — поділився з журналістами міністр внутрішніх справ.

Другий пункт буде присвячений створенню нових робочих місць та програм для фізичної та психологічної реабілітації українських військових, які повернулися із зони бойових дій.

"Ті тисячі бійців, які повернуться з фронту, мають відчути соціальну підтримку, психологічну, відчути, що потрібні державі", — наголосив глава профільного міністерства.

Для цього, за його словами, у МВС уже створили новий підрозділ, який займатиметься соціальною реабілітацією ветеранів російсько-української війни.

"Дуже важливо, щоб військовий після поранення, після операції одразу отримав допомогу та підтримку, зрозумів, що його не кинуть завтра — тоді він працюватиме на державу", — сказав міністр внутрішніх справ України.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що в Україні з'явиться перший меморіальний цвинтар для українських військових. Народні депутати проголосували за те, щоб на його території з належними почестями було поховано загиблих у російсько-українській війні бійців.

А у червні 2022 року ЗМІ написали про те, що у Львові збудують центр реабілітації з робопротезуванням. За словами голови профільного міністерства, через війну понад 500 українців потребують протезування. Заявлена вартість проекту складає 77 мільйонів євро.