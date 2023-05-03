Більше не є культурною спадщиною: ухвалено закон про радянські та імперські пам'ятники

Відповідно до ухвалених змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" держава більше не охоронятиме кілька категорій пам'яток, зокрема символів російської імперської або радянської тоталітарної політики.

У середу, 3 травня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №8273, який дозволяє вилучати радянські та імперські пам'ятки з Державного реєстру нерухомих пам'ятників України. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Визначні пам'ятки, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики, вилучено з Державного реєстру нерухомих пам'ятників України. За – 285", – йдеться у публікації Гончаренка.

Згідно з ухваленим законом, не вважатимуться культурною спадщиною України пам'ятки та пам'ятники:

присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посада секретаря районного комітету та вище);

присвячені особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УССР), інших союзних чи автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів;

присвячені подіям, пов'язаним з діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам'ятників та пам'ятних знаків, пов'язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури);

що підлягають демонтажу відповідно до вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки";

ті, що є символами російської імперської чи радянської тоталітарної політики (відповідно до критеріїв, визначених статтею 151 цього Закону).

Нагадаємо, у Києві 8 лютого завершився демонтаж пам'ятника радянському льотчику Валерію Чкалову. Київська міська рада розпорядилася перенести скульптуру до столичного Музею авіації України імені О. К. Антонова.

29 грудня 2022 року в Одесі комунальники завершили демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II. На місці монумента встановили прапор України. Саму статую російської імператриці комунальники передали до Одеського художнього музею, де вона скоро перетвориться на артоб'єкт.