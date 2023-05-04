Розстріли на Майдані: екскомандиру львівського "Беркуту" повідомили про нову підозру

За даними слідства, дії колишнього правоохоронця призвели до загибелі трьох протестувальників, ще 10 людей отримали поранення.

У четвер, 4 квітня, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області було оголошено ще одну підозру. Про це пише пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Цього разу експравоохоронця звинувачують у перевищенні службових повноважень з метою присвоєння вогнепальної зброї. Йдеться про десять помпових гвинтівок Форт-500 М-1.

За версією слідства, підозрюваний мав намір приховати використання згаданої зброї бійцями підрозділу "Беркут" спільно з іншими спецпідрозділами МВС проти протестувальників на вулицях Інститутській, Шовковичній та Кріпосному провулку в Києві 18 лютого 2014 року.

"Правоохоронці робили постріли в мітингувальників патронами ударно-травматичної дії та патронами, спорядженими свинцевою картеччю. Внаслідок цього від отриманих вогнепальних поранень загинули 3 учасники акцій протесту, 10 – отримали вогнепальні поранення", — зазначили в прокуратурі.

У публікації також йдеться, що раніше колишньому командиру львівського "Беркуту" повідомили про підозру в організації незаконної перешкоди акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральному районі української столиці. У межах цього провадження 24 квітня його взяли під варту.

У публікації не згадується ім'я підозрюваного, проте, за даними видання "Суспільне", йдеться про Ростислава Пацеляка.

Нагадаємо, що 27 лютого в Офісі генерального прокурора повідомили, що екскомандира спецроти київського "Беркуту" судитимуть за масові розстріли активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Тоді загинуло 48 українських активістів, ще 90 учасників акцій протесту отримали вогнепальні поранення.