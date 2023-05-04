Заарештований мер Одеси Труханов не планує вносити заставу у 13 мільйонів — адвокат

Захист градоначальника планує оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду після того, як буде опубліковано повний текст ухвали.

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого 4 травня взяли під варту за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), не планує вносити заставу. Про це повідомив адвокат міського голови Олександр Лисак, пише видання "Думська".

"Мені потрібно ознайомитися з повним текстом ухвали, він буде завтра, о 16:00. Я поки не дуже розумію, чим керувався суд. Раніше вони відмовляли прокуратурі у тримання під вартою, казали, що потрібен баланс, що мер має виконувати обов'язки. Що ж змінилося? Чому зараз необхідно, щоб він сидів у СІЗО? Ну ок, СІЗО так СІЗО. Будемо боротися", — розповів Лисак одеським журналістам.

Суд узяв Труханова під варту

Як раніше повідомили Фокус у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), ВАКС задовольнив клопотання прокурорів про взяття мера Одеси Геннадія Труханова під варту терміном на 60 діб після того, як він протягом 5 днів не вніс заставу у розмірі 30,8 мільйона гривень.

На цей раз, згідно з ухвалою суду, Труханов може вийти під заставу у розмірі 13 мільйонів гривень, повідомили в САП.

Нагадаємо, що раніше, 25 квітня, повідомлялося, що ВАКС змінив запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова на заставу в 30,8 млн гривень. Цю суму він мав внести протягом 5 днів.

У чому підозрюють Геннадія Труханова — справа "Краяна"

За версією слідства, мер Одеси у липні 2016 року разом із посадовцями Одеської міськради та деякими бізнесменами привласнили 185 мільйонів гривень міського бюджету. Обвинувачені купили будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю. Гроші хотіли легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник якого за даними слідства проживав на окупованій території Луганської області.

У липні 2019 року Малинівський районний суд Одеси виправдав Труханова та інших чиновників міськради у справі про махінації із будинками заводу "Краян". Однак пізніше, у лютому 2021 року, стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдувальне рішення, задовольнивши клопотання прокурорів САП.