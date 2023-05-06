Буде тризуб: Мінкульт анонсував зміну герба на Батьківщині-матері в Києві (відео)

За словами Олександра Ткаченка, початкову стадію робіт із проєктною документацією вже почали. Раніше родичі автора монумента виступали проти зміни конструкції.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що на Батьківщині-матері змінять герб. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами Ткаченка, нині в Міністерстві працюють над проєктною документацією.

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", — сказав Ткаченко.

Він також додав, що початкову стадію робіт зі зміною герба на Батьківщині-матері вже розпочато.

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Батьківщина-мати — чому з монумента досі не зняли радянську символіку

Додамо, що питання зміни гербу на відомому постаменті регулярно підіймають після ухвалення закону про декомунізацію. Однак втілити в життя проєкт складно. Ще у 2021 році співавтор скульптури Батьківщина-мати Василь Бородай казав, що демонтувати радянську символіку без шкоди статуї не вдасться. Руки монумента врівноважують одна іншу, тому якщо її порушити, то може обвалитися вся конструкція. Ба більше, директор Музею історії України у Другій світовій війні Іван Ковальчук казав, що Батьківщина-мати захищена авторським правом, а родичі Бородая не схвалюють зміни монумента.

Окрім цього, висота монумента складає 102 метри, що потребуватиме спеціальних технічних інструментів і точних розрахунків.

Нагадаємо, 7 липня в "Дії" запустили опитування щодо подальшої долі герба на Батьківщині-мати. Результати показали, що українці виступають на зміну герба на український тризуб.