Пісні Лепса у Львові: водієві Range Rover та його пасажирам вручили повістки (фото)

У Львівському районному управлінні поліції №1 один із молодиків отримав протокол за хуліганські дії, після чого всіх причетних до ситуації перевірили можливу співпрацю з ворогом.

Чоловіків, які днями у Львові голосно слухали у машині виконавця з РФ, який активно підтримує війну в Україні Григорія Лепса, затримали та вручили повістки. Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє Патрульна поліція Львівської області у Telegram-каналі.

"Вчора ввечері ми отримали орієнтування про осіб, які їдуть на автомобілі Range Rover і неадекватно поводяться. Спочатку вони голосно слухали музику ворога в центрі Львова, а потім агресивно повелися з чоловіком, який зробив їм зауваження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через зухвалу поведінку пасажира позашляховика, небайдужий львів'янин звернувся до поліції. Після повідомлення про інцидент патрульні зупинили вказаний транспортний засіб на вулиці Кульпарківській, і з'ясували, що водій — 26-річний мешканець Донецької області. Найбільш агресивним у компанії виявився 20-річний мешканець Одеси.

У Львівському районному управлінні поліції №1 молодик отримав протокол за хуліганські дії, після чого всіх причетних до ситуації перевірили можливу співпрацю з ворогом. Водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

Нагадаємо, у неділю, 7 травня, у центрі Львова стався конфлікт між місцевим мешканцем та пасажирами автомобіля Range Rover із дніпропетровськими номерами, які голосно слухали пісню російського співака Григорія Лепса.

Пізніше порушників затримала поліція, а також опублікував відео з вибаченнями молодої людини, яка виривала у нього телефон.

Порушник сказав, що шкодує про свій вчинок і готовий вирушити до відділення поліції для написання пояснювальної записки.