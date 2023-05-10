"На тлі гучних конфліктів": правоохоронці прийшли з обшуками до "Думської" (відео)

У виданні підозрюють, що причина обшуків у гучних справах, якими опікувалися журналісти. Наразі співробітників не пускають на робочі місця.

У середу, 10 травня, правоохоронці України провели обшук у редакції газети "Думська" в Одесі. Чому були здійснені ці дії невідомо. Про це повідомило саме ЗМІ.

Зазначається, що журналістів, незважаючи на обіцянки правоохоронців, не пускали на робочі місця.

Правоохоронці прийшли з обшуками до "Думської"

"У коментарі нашому кореспонденту прес-служба поліції Одеської області запевнила, що обшуки не мають жодного відношення до роботи видання і що перешкоджатиме журналістській діяльності правоохоронці не будуть. Там заявили, що журналісти можуть пройти на свої робочі місця і навіть фіксувати, що відбувається, але не публікувати цю інформацію. Насправді все відбувається з точністю до навпаки. Співробітників не пускають до будівлі на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією видання, цей інцидент стався на тлі гучного конфлікту між керівництвом області та опозицією в облраді з питання повернення надбавки в 30 тис. грн для військових, який "Думська" активно висвітлює.

Крім того, видання також стежить за скандалом навколо видавництва "Чорномор'я", звідки облрада вигнала волонтерів, які займаються виготовленням сіток для маскувань для фронту.

"Вони стали неугодними місцевим представникам партії "Слуга народу" після скандальної сесії, на якій більшість депутатів (здебільшого "Слуги" та ОПЗЖ, які сформували справжню коаліцію у зборах) відмовилися підтримувати ініціативу "Європейської Солідарності" з ліквідації посади третього заступника голови". Її займає представник проросійської "опоплатформи" Вадим Шкаровський", — пишуть журналісти.

За їхніми даними, правоохоронці також завітали до голови фракції "ЄС" в Одеській обласній раді Михайла Шмушковича.

Нагадаємо, що 5 квітня у керівника Харківської ОВА Олега Синегубова пройшли обшуки НАБУ. За словами журналіста Юрія Бутусова, ці заходи вживаються в рамках справи про розкрадання гуманітарної допомоги.

Раніше, 27 січня, обшуки також пройшли у будинку голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка та в кабінеті колишнього голови Сумської ОВА Олега Клименчукова. Федорченко підозрювався у незаконному привласненні бюджетних коштів.