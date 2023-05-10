Тризуб на Батьківщині-Матері: скільки коштує заміна символіки та коли почнуться роботи на статуї

Міністр культури Олександр Ткаченко анонсував зміну герба на монументі в Києві, але не розказав деталі. Фокус поговорив з Українським інститутом сталевих конструкцій ім. Шимановського, де готують проєктну документацію, про вартість заміни символіки та технічний бік виконання робіт на висоті 92 метрів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко минулого тижня заявив, що на Батьківщині-Матері замінять герб СРСР на український тризуб. Розмови про це ведуться вже давно. 2016 року навіть відбулась розширена нарада за участі представників Музею історії України у Другій світовій війні, на балансі якого перебуває монумент, Інституту електрозварювання імені Патона НАНУ та фахових експертів, на якій якраз обговорювали проблему демонтажу радянської символіки, але далі цього діло не пішло.

В нещодавньому інтервʼю агенції "Укрінформ" Юрій Савчук, гендиректор музею-балансоутримувачу, казав, що заміна герба на щиті — важливе завдання, але воно "відсунулося вниз".

"Воно відсунулося вниз, не знаю на скільки позицій, тому що у нинішніх умовах вже не може йти мова тільки про герб. Йдеться про переосмислення діяльності музею, його постійної експозиції, всього меморіального комплексу, архітектурних рішень", — розказував він.

Розмови про демонтаж герба СРСР ведуться вже давно Фото: Апостроф

Розмову з Савчуком опублікували 2 травня, а це значить, що навіть зараз в музеї немає конкретних планів й інформації щодо заміни символіки на монументі.

Уточнити цю інформацію у самого гендиректора Фокусу не вдалось, він знаходиться у відрядженні. Проте ми поговорили з Українським інститутом сталевих конструкцій ім. Шимановського, де готують проєктну документацію майбутніх робіт.

Кран в голові Матері

Коли в минулі роки підіймалась дискусія щодо заміни тоталітарної символіки на статуї Батьківщини-Матері, то нерідко поставало питання складності проведення таких інженерних робіт на висоті 92 метрів.

Микола Чорномиз показує звіт по обстеженню монумента, який провели наприкінці минулого року

Так, у 2021 році онук співавтора монумента скульптора Василя Бородая, якого також звати Василь Бородай і який так само як і дід, є скульптором, в інтервʼю газеті "Сьогодні" застерігав, що демонтувати герб і не пошкодити саму статую неможливо, бо руки тримаються на спеціальній противазі. "Якщо знімати ту [руку], що зі щитом, порушиться баланс іншої – з мечем. Якщо ж знімати з руки тільки щит (він кріпиться на спеціальній дузі), це може викликати обвалення самої конструкції", — говорив він.

Доктор технічних наук Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій ім. Шимановського, заперечує заяву Бородая. За його словами, ніяких технічних проблем із виконанням робіт по демонтажу радянського герба немає. Хоча б тому, що ані руки, ані сам щит знімати з монумента не треба.

Річ у тому, що всередині голови Батьківщини-Матері знаходиться вантажопіднімальний пристрій, тобто спеціальний кран, що підіймається назовні. На самому щиті для проведення робіт розміщується монтажна люлька, в якій будуть знаходитись спеціалісти.

Як пояснює Микола Чорномиз, заступник гендиректора з виготовлення та монтажу металоконструкцій інституту, до минулого року у фахівців навіть не було підтвердження того, що кран дійсно там знаходиться. Наприклад, ще 2021 року видання "Радіо Свобода" писало, що кран був знищений.

"Для монтажу монумента використовували унікальний кран, який знищили, поспішно порізавши на частини, бо не встигали демонтувати перед приїздом на відкриття монумента у 1981 році тогочасного генерального секретаря КПРС Радянського Союзу Леоніда Брежнєва", — йшлося в статті.

В інституті розказують, що кран у 1981 році, навпаки, не встигли добудувати до приїзду московської делегації, тому просто покинули його.

Всередині голови монумента знаходиться підйомний кран

За словами Чорномиза, фахівці не змогли знайти в музеї-балансоутримувачі жодної документації щодо крана. Його виявили вже при проведенні технічного обстеження всередині статуї, який інститут проводив на замовлення у листопаді-грудні минулого року.

Щоб виконати роботи із заміни символіки попередньо треба відремонтувати (власне — добудувати) сам кран. Міністерство культури вже уклало договір з інститутом щодо виготовлення проєктної документації на ремонт пристрою.

Скільки коштує заміна символіки на Батьківщині-Матері?

У лютому 2018 року телеканал ТСН з посиланням на експертів повідомляв, що демонтаж герба СРСР коштуватиме 500 тис. грн, а його заміна на іншу символіку обійдеться у 8 млн грн.

Українська символіка повинна повністю перекрити місце демонтажа герба

Шимановський стверджує, що сьогодні про такі суми вже не йдеться. За його словами, вартість виготовлення проєктної документації на ремонт крана та заміну національної символіки становить 2,5 млн грн.

Будівельні та монтажні роботи в цілому коштуватимуть приблизно 36 млн грн.

Скільки часу знадобиться для заміни символіки?

Як пояснює Чорномиз, згідно з умовами договору в інституту є два місяці на виготовлення проєктної документації по ремонту вантажопіднімального пристрою, тобто до липня проєкт вже має бути готовий.

Жодне зображення тризуба для щита ще не узгоджене, повідомляють в інституті

Після цього підрядна організація повинна закупити обладнання та матеріали й почати ремонтні роботи.

"Але зараз ніхто не зможе сказати, скільки часу в них на це піде. Можливо, місяці три — це і сам ремонт, і випробування, і здача крана в експлуатацію", — говорить заступник гендиректора.

Якщо весь процес пройде нормально і восени кран буде готовий, то демонтаж радянського герба і встановлення української національної символіки почнеться наприкінці весни — початку літа наступного року. У холодні сезони проведення таких робіт неможливо — на висоті 92 метрів це просто небезпечно. Для цього потрібна тепла погода без вітру, пояснює Чорномиз.

При ідеальному сценарії — декомунізація Батьківщини-Матері має завершитись до Дня незалежності 2024 року.

"Вони [Мінкульт] хотіли все поміняти вже до 24 серпня цього року, але ніякі документи ще не затверджені", — додає експерт.

Розташування підйомного пристрою відносно щита Батьківщини-Матері

На що замінять герб СРСР на монументі?

На думку деяких українських експертів, ідея з заміною герба СРСР на тризуб — не найкраща. Про це, наприклад, в інтервʼю NV казала Катерина Липа, мистецтвознавиця й історикиня архітектури.

"Це найгірше, що можна вигадати. Не можна змішувати із тоталітарним символом символіку модерної України. Ми таким чином підключаємо до сьогоднішньої антикомуністичної ідеології комуністичний символ. Хоча герб дуже муляє очі, і якби можна було його прибрати, було б дуже непогано", — прокоментувала вона.

Аналогічну думку в розмові з Фокусом висловив і Сергій Целовальник, головний архітектор Києва у 2010-2015 рр. Він впевнений, що раніше чи пізніше буде прийняте рішення про демонтаж усього монумента, то не варто квапитись із встановленням української символіки на ньому, щоб потім "не було колізії".

"Знесуть не зараз, а згодом, коли всі усвідомлять, що паліатив у вигляді заміни одного герба на інший — це все одно як мазати зеленкою прищі, коли потрібна хірургічна операція", — коментує архітектор.

На думку Целовальника, музей історії України у Другій світовій війні треба залишити, а саму скульптуру прибрати, зробивши на цьому місці парк.

Українці проголосували за збереження монумента, але вимагають прибрати герб СРСР

Варто нагадати, що за ідею із встановленням тризуба проголосували українці в "Дії" в липні минулого року. В опитуванні взяли участь майже 780 тис. людей, і 85% з них проголосували за українську національну символіку замість радянського герба.

Результати опитування в Дії

Втім, Микола Чорномиз наголошує, що остаточного рішення про те, що саме буде на щиті поки немає. Він показує зображення тризуба, які пропонувались ще з 2015 року, розмір — 8 на 12 метрів. Але до сьогодні дизайн символіки для монумента не узгоджений, тому сказати певно, що насправді буде на щиті Батьківщині-матері зараз неможливо.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Фокус також розповідав, чому виникли проблеми з декомунізацією Батьківщини-Матері.